Liga Francesa: Lyon tropeça em casa e está longe da liderança

Na partida que abriu a quarta rodada do Campeonato Francês, o Lyon, jogando em casa, não saiu de um empate em 0 a 0 com o Nimes. O resultado levou o Lyon ao décimo lugar, com cinco pontos. O Nimes é o décimo segundo, com quatro.​O Lyon - sem um de seus astros, Aouar, suspenso - não fez uma boa partida. Tanto que e o melhor em campo foi o seu goleiro, o português Anthony Lopes.