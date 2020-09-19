Liga Francesa: Lyon tropeça em casa e está longe da liderança

Na partida que abriu a quarta rodada do Campeonato Francês, o Lyon, jogando em casa, não saiu de um empate em 0 a 0 com o Nimes. O resultado levou o Lyon ao décimo lugar, com cinco pontos. O Nimes é o décimo segundo, com quatro.O Lyon - sem um de seus astros, Aouar, suspenso - não fez uma boa partida. Tanto que e o melhor em campo foi o seu goleiro, o português Anthony Lopes.
A rodada francesa segue neste sábado com sete jogos: Nice x PSG, Brest x Lorient, Metz x Reims, Montpellier x Angers, Strasbourg x Dijon, Nantes x St. Etienne e Olympique x Lille. A liderança é do St. Etienne, com campanha 100%: nove pontos em nove jogos. O PSG é o décimo-quinto, com três pontos.