Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Liga Francesa: Lyon tropeça em casa e está longe da liderança

Desta vez o vacilo foi em casa contra o Nimes, 0 a 0. E poderia ser pior. Afinal, o seu goleiro, Anthony  Lopes, foi o destaque. Time ocupa a décima colocação...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 21:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 set 2020 às 21:33
Crédito: Philippe LOPEZ/AFP
Na partida que abriu a quarta rodada do Campeonato Francês, o Lyon, jogando em casa, não saiu de um empate em 0 a 0 com o Nimes. O resultado levou o Lyon ao décimo lugar, com cinco pontos. O Nimes é o décimo segundo, com quatro.​O Lyon - sem um de seus astros, Aouar, suspenso - não fez uma boa partida. Tanto que e o melhor em campo foi o seu goleiro, o português Anthony Lopes.
A rodada francesa segue neste sábado com sete jogos: Nice x PSG, Brest x Lorient, Metz x Reims, Montpellier x Angers, Strasbourg x Dijon, Nantes x St. Etienne e Olympique x Lille. A liderança é do St. Etienne, com campanha 100%: nove pontos em nove jogos. O PSG é o décimo-quinto, com três pontos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados