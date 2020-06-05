Liga Francesa anuncia abertura do mercado de transferências interno

A Liga Francesa anunciou que a partir do próximo dia oito, os clubes poderão realizar transferências entre si. A medida visa reduzir os fortes impactos financeiros provocados pela crise do coronavírus, mas também pelo encerramento precoce da Ligue 1. Apesar da abertura do mercado interno, o externo ainda não tem data definida.

O governo do país também aprovou um empréstimo de 224,5 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) a serem distribuídos para ajudar os clubes franceses durante a perda de receitas, mas o valor foi contestado por ser considerado baixo para cobrir todos os prejuízos.

Dessa forma, diversas equipes da França podem começar a planejar a próxima temporada e pensar em reforços para os seus elencos. Com o término do campeonato nacional, o Paris Saint-Germain foi declarado campeão, Olympique de Marseille ficou com a vice-liderança e o Rennes garantiu vaga na Liga dos Campeões com o 3º lugar.E MAIS:Lucas Paquetá pode ser titular no Milan em jogo pela Copa da ItáliaBenfica posta nota e condena atos de vandalismo de grupo de torcedoresRB Leipzig recebe lanterna para seguir em zona de Liga dos CampeõesDortmund tem desfalques, mas planeja seguir na vice-liderançaBayern quer se aproximar do título e Leverkusen busca Liga dos Campeões E MAIS: