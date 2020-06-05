Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Liga Francesa anuncia abertura do mercado de transferências interno

Clubes podem negociar contratações de jogadores a partir da próxima segunda-feira. Governo também aprova ajuda de custos aos times, mas valor é contestado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jun 2020 às 17:03

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 17:03

Crédito: Clubes franceses podem começar a pensar em reforços para a próxima temporada (Reprodução
A Liga Francesa anunciou que a partir do próximo dia oito, os clubes poderão realizar transferências entre si. A medida visa reduzir os fortes impactos financeiros provocados pela crise do coronavírus, mas também pelo encerramento precoce da Ligue 1. Apesar da abertura do mercado interno, o externo ainda não tem data definida.
O governo do país também aprovou um empréstimo de 224,5 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) a serem distribuídos para ajudar os clubes franceses durante a perda de receitas, mas o valor foi contestado por ser considerado baixo para cobrir todos os prejuízos.
Dessa forma, diversas equipes da França podem começar a planejar a próxima temporada e pensar em reforços para os seus elencos. Com o término do campeonato nacional, o Paris Saint-Germain foi declarado campeão, Olympique de Marseille ficou com a vice-liderança e o Rennes garantiu vaga na Liga dos Campeões com o 3º lugar.E MAIS:Lucas Paquetá pode ser titular no Milan em jogo pela Copa da ItáliaBenfica posta nota e condena atos de vandalismo de grupo de torcedoresRB Leipzig recebe lanterna para seguir em zona de Liga dos CampeõesDortmund tem desfalques, mas planeja seguir na vice-liderançaBayern quer se aproximar do título e Leverkusen busca Liga dos Campeões E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Passageiro assiste vídeo de abuso infantil e acaba detido dentro de ônibus em Vitória
Imagem de destaque
Trabalhadores recebem salário após protesto em frente à Prefeitura de Vila Velha
Imagem de destaque
Irã e EUA se preparam para negociações de paz no Paquistão em meio a cinco impasses principais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados