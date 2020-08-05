Liga Europa tem quatro jogos decisivos nesta quinta-feira

Crédito: Na ida, Bayer Leverkusen venceu Rangers com tranquilidade na Escócia (AFP

O Bayer Leverkusen recebe o Rangers pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa nesta quinta-feira, às 13h55 (horário de Brasília), após ter vencido o time escocês por 3 a 1 fora de casa. Será o primeiro jogo do time alemão desde o fim da Bundesliga, em junho, e a chance de Kai Havertz brigar por um título com sua equipe, uma vez que há fortes boatos em relação a sua saída.

O técnico Peter Bosz entende que a partida será complicada, apesar da vantagem.

- Não será um jogo fácil. Temos uma boa vantagem inicial, mas não passamos de fase. O Rangers venceu quatro partidas sem tomar gols em sua preparação contra boas equipes.

Já para Steven Gerrard, comandante do time escocês, o objetivo é dar o melhor que a equipe puder.

- Estamos decepcionados com o resultado da ida, mas estamos aqui para dar tudo o que temos. O plano é tentar, começar no ataque, marcar o gol e tornar o duelo interessante.

Além deste confronto, Sevilla e Roma jogam no mesmo horário em partida que será decidida em jogo único na Alemanha, uma vez que não houve o primeiro encontro por conta da pandemia da Covid-19 ter atingido com força a Espanha e a Itália. O duelo será no mesmo esquema das fases seguintes e o empate levará para a prorrogação.

O Wolverhampton supreendeu muita gente no Campeonato Inglês, mas perdeu fôlego no final e tenta conquistar um título no ano e conseguir uma improvável vaga para a Liga dos Campeões. No entanto, a equipe de Nuno Espírito Santo deve superar o Olympiacos, às 16h (horário de Brasília), na Inglaterra após o empate de 1 a 1 na Grécia. O time alvirrubro já eliminou o Arsenal na fase anterior, venceu o Campeonato Grego e está em boa fase.