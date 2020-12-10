Liga Europa, River Plate em campo pela Libertadores... saiba onde assistir aos jogos desta quinta-feira

O futebol europeu abre a quinta-feira de futebol com quatro partidas no começo da tarde que prometem emoção: Dundalk x Arsenal, Standard de Liege x Benfica, Napoli x Real Sociedad e CSKA Sofia x Roma se enfrentam às 14h55, pela Liga Europa.Também pelo torneio europeu, Sparta Praga x Milan, Leicester x AEK, Tottenham x Royal Antwerp e Celtic x Lille são alguns confrontos às 17h (horário de Brasília). Aqui na América do Sul, River Plate e Nacional-URU fazem o duelo da Copa Libertadores, às 21h30, e no Brasil tem confronto pela Série B.
Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão
14h55 - Dundalk x ArsenalLiga EuropaOnde assistir: ESPN Brasil
14h55 - Standard de Liege x BenficaLiga EuropaOnde assistir: ESPN
14h55 - Napoli x Real SociedadLiga EuropaOnde assistir: Fox Sports
14h55 - CSKA Sofia x RomaLiga EuropaOnde assistir: Fox Sports 2
17h - Sparta Praga x MilanLiga EuropaOnde assistir: ESPN Brasil
17h - Leicester x AEK AtenasLiga EuropaOnde assistir: ESPN
17h - Tottenham x Royal Antwerp Liga EuropaOnde assistir: Fox Sports
17h - Celtic x LilleLiga EuropaOnde assistir: Fox Sports 2
19h15 - Lanús x IndependienteCopa Sul-AmericanaOnde assistir: Conmebol TV
21h30 - River Plate x Nacional-URUCopa LibertadoresOnde assistir: Facebook watch
21h30 - Náutico x Brasil de PelotasCampeonato Brasileiro Série BOnde assistir: SporTV e Premiere