  • Liga Europa, River Plate em campo pela Libertadores... saiba onde assistir aos jogos desta quinta-feira
futebol

Liga Europa, River Plate em campo pela Libertadores... saiba onde assistir aos jogos desta quinta-feira

Dia será movimentado pelas partidas da Libertadores, Sul-Americana, Europa League e Série B do Campeonato Brasileiro. Confira as transmissões!...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 dez 2020 às 11:07

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 11:07

Crédito: AFP
O futebol europeu abre a quinta-feira de futebol com quatro partidas no começo da tarde que prometem emoção: Dundalk x Arsenal, Standard de Liege x Benfica, Napoli x Real Sociedad e CSKA Sofia x Roma se enfrentam às 14h55, pela Liga Europa.Também pelo torneio europeu, Sparta Praga x Milan, Leicester x AEK, Tottenham x Royal Antwerp e Celtic x Lille são alguns confrontos às 17h (horário de Brasília). Aqui na América do Sul, River Plate e Nacional-URU fazem o duelo da Copa Libertadores, às 21h30, e no Brasil tem confronto pela Série B.
> Quem fica com o título? Participe do simulador da Libertadores​Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão
14h55 - Dundalk x ArsenalLiga EuropaOnde assistir: ESPN Brasil
14h55 - Standard de Liege x BenficaLiga EuropaOnde assistir: ESPN
14h55 - Napoli x Real SociedadLiga EuropaOnde assistir: Fox Sports
14h55 - CSKA Sofia x RomaLiga EuropaOnde assistir: Fox Sports 2
17h - Sparta Praga x MilanLiga EuropaOnde assistir: ESPN Brasil
17h - Leicester x AEK AtenasLiga EuropaOnde assistir: ESPN
17h - Tottenham x Royal Antwerp Liga EuropaOnde assistir: Fox Sports
17h - Celtic x LilleLiga EuropaOnde assistir: Fox Sports 2
19h15 - Lanús x IndependienteCopa Sul-AmericanaOnde assistir: Conmebol TV
21h30 - River Plate x Nacional-URU​Copa LibertadoresOnde assistir: Facebook watch
21h30 - Náutico x Brasil de PelotasCampeonato Brasileiro Série BOnde assistir: SporTV e Premiere

