Liga Europa: RB Leipzig empata com a Real Sociedad, mas Atalanta e Sevilla vencem; veja os resultados do dia

Na Alemanha, RB Leipzig e Real Sociedad empataram nesta quinta-feira pelo jogo de ida do playoff da Europa League. Em jogo disputado na Red Bull Arena, as equipes ficaram no 2 a 2, com gols de Nkunku e Forsberg, para os donos da casa, enquanto Le Normand e Oyarzabal fizeram para os espanhóis.Todos os jogos de volta para definir quem avança para as oitavas de final da Europa League acontecem na próxima quinta-feira, com o mando invertido. Vale lembrar que não existe mais o critério do gol qualificado no torneio continental.