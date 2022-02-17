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Liga Europa: RB Leipzig empata com a Real Sociedad, mas Atalanta e Sevilla vencem; veja os resultados do dia

Oito partidas dão início ao playoff do segundo torneio mais importante de clubes da Uefa e começam a definir os adversários dos clubes já garantidos nas oitavas de final...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 19:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 19:53
Na Alemanha, RB Leipzig e Real Sociedad empataram nesta quinta-feira pelo jogo de ida do playoff da Europa League. Em jogo disputado na Red Bull Arena, as equipes ficaram no 2 a 2, com gols de Nkunku e Forsberg, para os donos da casa, enquanto Le Normand e Oyarzabal fizeram para os espanhóis.Todos os jogos de volta para definir quem avança para as oitavas de final da Europa League acontecem na próxima quinta-feira, com o mando invertido. Vale lembrar que não existe mais o critério do gol qualificado no torneio continental.
+ Veja a tabela e os jogos da Europa League
+ Ucrânia pode ser invadida? Veja jogadores brasileiros que atuam no país e duração de contratos
OUTROS RESULTADOS DO DIA​Barcelona 1 x 1 Napoli (clique aqui e veja como foi)Zenit 2 x 3 Real BetisBorussia Dortmund 2 x 4 Rangers (clique aqui e veja como foi)Sheriff 2 x 0 BragaPorto 2 x 1 Lazio (clique aqui e veja como foi)
Crédito: RafinhaAlcântarachegouàRealSociedadnajaneladetransferênciasdeinverno(Foto:RONNYHARTMANN/AFP

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