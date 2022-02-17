Liga Europa: RB Leipzig empata com a Real Sociedad, mas Atalanta e Sevilla vencem; veja os resultados do dia

Na Alemanha, RB Leipzig e Real Sociedad empataram nesta quinta-feira pelo jogo de ida do playoff da Europa League. Em jogo disputado na Red Bull Arena, as equipes ficaram no 2 a 2, com gols de Nkunku e Forsberg, para os donos da casa, enquanto Le Normand e Oyarzabal fizeram para os espanhóis.Todos os jogos de volta para definir quem avança para as oitavas de final da Europa League acontecem na próxima quinta-feira, com o mando invertido. Vale lembrar que não existe mais o critério do gol qualificado no torneio continental.
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OUTROS RESULTADOS DO DIABarcelona 1 x 1 Napoli (clique aqui e veja como foi)Zenit 2 x 3 Real BetisBorussia Dortmund 2 x 4 Rangers (clique aqui e veja como foi)Sheriff 2 x 0 BragaPorto 2 x 1 Lazio (clique aqui e veja como foi)