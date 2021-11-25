Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Liga Europa e Conference League: confira os resultados desta quinta-feira

Competições europeias tiveram sequência na quinta rodada da fase de grupos; veja todos os resultados do dia...
LanceNet

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 19:06

Nesta quinta-feira, a Liga Europa e a Conference League tiveram sequência com a quinta rodada da fase de grupos. As duas competições viram grandes jogos, e agora aguardam pela rodada final para a decisão de todos os classificados para o mata-mata.LIGA EUROPA
GRUPO ABrondby 1x3 LyonRangers 2x0 Sparta Praga
GRUPO BMonaco 2x1 Real SociedadPSV 2x0 Sturm Graz
GRUPO C​Leicester City 3x1 Legia
GRUPO DEintracht Frankfurt 2x2 Royal AntwerpOlympiacos 1x0 Fenerbahçe
GRUPO EGalatasaray 4x2 Olympique de MarseilleLokomotiv 0x3 Lazio
GRUPO FMidtjylland 3x2 BragaEstrela Vermelha 1x0 Ludogorets
GRUPO GBayer Leverkusen 3x2 CelticReal Betis 2x0 Ferencvaros
GRUPO HDinamo Zagreb 1x1 GenkRapid Viena 0x2 West Ham
CONFERENCE LEAGUE​​GRUPO A​HJK 1x0 AlashkertMaccabi Tel Aviv 0x1 LASK
GRUPO B​Flora Tallinn 1xx0 PartizanAnorthosis Famagusta 1x0 Gent
GRUPO CBodo/Glimt 2x0 CSKA SofiaRoma 4x0 Zorya
GRUPO DJablonec 1x1 AZRanders 2x1 Cluj​GRUPO EMaccabi Haifa 0x1 Union BerlinSlavia Praga 2x2 Feyenoord​GRUPO FLincoln Red Imps 0x4 KobenhavnSlovan Bratislava 0x0 PAOK
GRUPO GMura 2x1 TottenhamStade Rennais 3x3 Vitesse
GRUPO HKairat Almaty 2x3 BaselQarabag 2x2 Omonia Nicosia
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados