Liga Europa, Copa do Brasil... saiba onde assistir aos jogos da quinta-feira

A quinta-feira (18) será agitada pela volta das partidas da Liga Europa. Shakhtar Donetsk e Roma se enfrentam às 14h55, pelo jogo de volta das oitavas de final do torneio. Na primeira partida, a Roma venceu por 3 a 0 jogando em casa. Também às 14h55, o Arsenal recebe o Olympiacos, também pela Liga Europa. No jogo de ida, jogando fora de casa, os Gunners venceram pelo placar de 3 a 1. A transmissão do duelo será feita pelo canal Fox Sports.
Confira camisas de 12 times europeus para a próxima temporada
Um dos principais confrontos do dia acontece às 17h. No estádio San Siro, na cidade de Milão, Milan e Manchester United decidem a vaga para as quartas de final da Liga Europa. No duelo de ida, no Old Trafford, as equipes empataram em 1 a 1. A partida também será transmitida pelo canal Fox Sports. Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
11h - Ufa x Lokomotiv Moscou Campeonato Russo Onde assistir: Bandsports
11h - Spartak Moscou x Ural Campeonato Russo Onde assistir: Bandsports
14h55 - Shakhtar Donetsk x Roma Liga Europa Onde assistir: ESPN
14h55 - Arsenal x Olympiacos Liga Europa Onde assistir: Fox Sports
14h55 - Dínamo Zagreb x Tottenham Liga Europa Onde assistir: ESPN Brasil
15h30 - Marília x Criciúma Copa do BrasilOnde assistir: SporTV e Premiere
17h - Milan x Manchester United Liga Europa Onde assistir: Fox Sports
17h - Young Boys x Ajax Liga Europa Onde assistir: ESPN 17h30 - Caldense x Vasco Copa do Brasil Onde assistir: SporTV e Premiere
19h15 - Aucas x Guayaquil City Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
19h15 - Guaireña x River Plate-PAR Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
19h15 - Metropolitanos x Academia Puerto Cabello Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
20h - Mirassol x Red Bull Bragantino Copa do Brasil Onde assistir: SporTV e Premiere
21h30 - Cobresal x Palestino Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
21h30 - La Equidad x Deportivo Pasto Copa Sul-AmericanaOnde assistir: Conmebol TV
21h30 - Carlos Manucci x Melgar Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV