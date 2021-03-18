futebol

Liga Europa, Copa do Brasil... saiba onde assistir aos jogos da quinta-feira

As partidas do torneio europeu agitam a tarde dos amantes do futebol. Além disso, a bola rola para a Copa do Brasil. Confira os horários e saiba onde assistir!...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 02:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2021 às 02:00
Crédito: Manchester United e Milan decidem uma vaga nas quartas de final da Liga Europa (OLI SCARFF / AFP
A quinta-feira (18) será agitada pela volta das partidas da Liga Europa. Shakhtar Donetsk e Roma se enfrentam às 14h55, pelo jogo de volta das oitavas de final do torneio. Na primeira partida, a Roma venceu por 3 a 0 jogando em casa. Também às 14h55, o Arsenal recebe o Olympiacos, também pela Liga Europa. No jogo de ida, jogando fora de casa, os Gunners venceram pelo placar de 3 a 1. A transmissão do duelo será feita pelo canal Fox Sports.
Confira camisas de 12 times europeus para a próxima temporada
Um dos principais confrontos do dia acontece às 17h. No estádio San Siro, na cidade de Milão, Milan e Manchester United decidem a vaga para as quartas de final da Liga Europa. No duelo de ida, no Old Trafford, as equipes empataram em 1 a 1. A partida também será transmitida pelo canal Fox Sports. Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
11h - Ufa x Lokomotiv Moscou Campeonato Russo Onde assistir: Bandsports
11h - Spartak Moscou x Ural Campeonato Russo Onde assistir: Bandsports
14h55 - Shakhtar Donetsk x Roma Liga Europa Onde assistir: ESPN
14h55 - Arsenal x Olympiacos Liga Europa Onde assistir: Fox Sports
14h55 - Dínamo Zagreb x Tottenham Liga Europa Onde assistir: ESPN Brasil
15h30 - Marília x Criciúma Copa do BrasilOnde assistir: SporTV e Premiere
17h - Milan x Manchester United Liga Europa Onde assistir: Fox Sports
17h - Young Boys x Ajax Liga Europa Onde assistir: ESPN 17h30 - Caldense x Vasco Copa do Brasil Onde assistir: SporTV e Premiere
19h15 - Aucas x Guayaquil City Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
19h15 - Guaireña x River Plate-PAR Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
19h15 - Metropolitanos x Academia Puerto Cabello Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
20h - Mirassol x Red Bull Bragantino Copa do Brasil Onde assistir: SporTV e Premiere
21h30 - Cobresal x Palestino Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
21h30 - La Equidad x Deportivo Pasto Copa Sul-AmericanaOnde assistir: Conmebol TV
21h30 - Carlos Manucci x Melgar Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV

Recomendado para você

O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas
Incêndio atinge imóvel no trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral

