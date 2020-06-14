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Liga Espanhola irá processar jovem que invadiu o campo durante jogo entre Barcelona e Mallorca

Jovem com camisa da Argentina entrou no gramado e tirou uma foto com Jordi Alba...
LanceNet

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Publicado em 

14 jun 2020 às 15:03

Publicado em 14 de Junho de 2020 às 15:03

Crédito: Jovem que invadiu o campo durante Barcelona x Mallorca será processado - AFP
Neste domingo, através de um comunicado, a Liga Espanhola de Futebol condenou a conduta do jovem que invadiu o jogo entre Barcelona e Mallorca e informou que, por ter colocado em risco a saúde pública, violar a legislação sanitária vigente e desobedecer às ordens dos seguranças do estádio, vai processar o jovem de 17 anos.
Em entrevista à rádio espanhola 'Cadena Cope', o jovem, que não teve sua identidade revelada, admitiu que o objetivo era tirar uma fotografia com Messi, mas apenas conseguiu uma imagem com o Jordi Alba. Posteriormente, os seguranças forçaram o menino a apagar a imagem. E MAIS:

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