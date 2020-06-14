Liga Espanhola irá processar jovem que invadiu o campo durante jogo entre Barcelona e Mallorca

Neste domingo, através de um comunicado, a Liga Espanhola de Futebol condenou a conduta do jovem que invadiu o jogo entre Barcelona e Mallorca e informou que, por ter colocado em risco a saúde pública, violar a legislação sanitária vigente e desobedecer às ordens dos seguranças do estádio, vai processar o jovem de 17 anos.