Liga espanhola define datas do 'El Clásico'; primeiro jogo será dia 25 de outubro

Nesta segunda-feira, a liga espanhola de futebol (La Liga) definiu as datas dos confrontos entre Barcelona e Real Madrid pelo Campeonato Espanhol 2020/21. O torneio se inicia no dia 12 de setembro e terminará no dia 23 de maio de 2021.Maior clássico do país, o primeiro duelo entre Barcelona e Real Madrid acontecerá no dia 25 de outubro, pela 7ª rodada, no Camp Nou, casa dos blaugranas. No segundo turno, as equipes se enfrentam apenas na 30ª rodada, no dia 11 de abril. Com mando do Real Madrid, o confronto está marcado para o Santiago Bernabéu, mas pode ser alterado por conta de obras no estádio.