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futebol

Liga dos Campeões: veja as partidas que ocorrerão nesta quarta-feira

Jogo eliminatório da competição vale uma vaga na fase de grupos do torneio...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 14:25

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 14:25
Crédito: Divulgação
Nesta quarta-feira, os últimos jogos das eliminatórias das Ligas dos Campeões ocorrerão. As partidas de ida, que já foram realizadas, serão decididas amanhã e, quem passar, estará na fase de grupos da competição.Todos os jogos da quarta-feira serão realizados às 16h (horário de Brasília).
RB SALZBURG x MACCABI TEL-AVIV​Na Áustria, o RB Salzburg joga por um empate. O jogo de ida, que foi em Israel, terminou em 2x1 para a equipe austríaca.
PAOK x KRASNODARNa Grécia, o PAOK precisa vencer. A primeira partida, disputada na Rússia, terminou em 2x1 para os russos.
MIDTJYLLAND x SLAVIA PRAGAO primeiro jogo, realizado na Dinamarca, terminou empatado em 0 a 0. O Midtjylland se classificaria na República Tcheca com uma vitória ou um empate com gols.

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