Liga dos Campeões: veja as partidas que ocorrerão nesta quarta-feira

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Nesta quarta-feira, os últimos jogos das eliminatórias das Ligas dos Campeões ocorrerão. As partidas de ida, que já foram realizadas, serão decididas amanhã e, quem passar, estará na fase de grupos da competição.Todos os jogos da quarta-feira serão realizados às 16h (horário de Brasília).

RB SALZBURG x MACCABI TEL-AVIV​Na Áustria, o RB Salzburg joga por um empate. O jogo de ida, que foi em Israel, terminou em 2x1 para a equipe austríaca.

PAOK x KRASNODARNa Grécia, o PAOK precisa vencer. A primeira partida, disputada na Rússia, terminou em 2x1 para os russos.