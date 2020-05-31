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Esporte

Liga de Futebol autoriza treinos no Equador a partir de 8 de junho

Emelec confirma que oito profissionais testaram positivo para covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2020 às 16:55

Publicado em 31 de Maio de 2020 às 16:55

Liga de Futebol autoriza treinos no Equador a partir de 8 de junho
Anpuncio da Liga de Futebol do Equador sobre o retorno dos treinos Crédito: Reprodução/Twitter
No mesmo dia em que o Emelec revelou que oito profissionais haviam testado positivo para o novo coronavírus (covid-19), a Liga Profissional de Futebol do Equador (LigaPro) autorizou os treinamentos de jogadores a partir do próximo dia 8 de junho, desde que cumpram o Protocolo Sanitário elaborado pela entidade. O comunicado oficial foi publicado ontem (30) no site da entidade. Este é o primeiro passo para a retomada do Campeonato Equatoriano, interrompido no dia 14 de março, devido à pandemia. Até ontem (30) o país registrava 38.571 casos confirmados e 3.334 mortes causadas pela covid-19.
A LigaPro em seu Conselho de Presidentes decidiu estabelecer como data de início do Protocolo Sanitário em 8 de junho de 2020. Os clubes e seus associados podem realizar as atividades permitidas por lei", informou a entidade em sua conta no Twiiter.
Também neste sábado (30), o Emelec confirmou, por meio de um boletim informativo, que oito profissionais do departamento de futebol testaram positivo para a covid-19. A equipe equatoriana preservou os nomes e a função exercida pelos infectados. O Emelec figura como um quatro maiores clubes do país, junto a El Nacional, LDU, e Barcelona de Guayaquil.

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Ainda não existe uma data para a retomada da competição nacional, que foi foi suspensa na quinta rodada, quando o time Técnico Universitário liderava, com 11 pontos na tabela.
*Agência Brasil

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