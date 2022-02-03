Liga de Clubes tem novo interessado por operação, com possível investimento de R$ 4,2 bilhões

Ideia surgida no ano passado, a Liga de Clubes ganhou um novo interessado para iniciar operações. De acordo com o 'Ge.com', a LiveMode e a 1190, realizaram uma proposta de estruturação da liga. Esta representaria os clubes da Série A em negociações comerciais, como direitos de transmissão e patrocínios para o Brasileirão.+ Marcos Leonardo marca duas vezes, Santos vira sobre o Corinthians e acaba com tabu na Neo Química Arena

A empresas propuseram a entrada de um sócio, que entraria inicialmente com 800 milhões de dólares (R$ 4,2 bilhões) em troca de 20% da Liga, em um período de 50 anos. Ainda segundo o veículo, o repasse aos clubes seria feito em três parcelas anuais. Se concretizado, o processo terá início a partir de 2025, visto que a Globo detém os direitos até 2024.

Para evitar a perda da parceria, as empresas sugeriram aos clubes que, caso apareça uma nova oferta pela compra dos direitos nesse período de 50 anos, a Live Mode e a 1190 teriam direito de cobrir a proposta. A LiveMode foi fundada por ex-proprietários do extinto canal Esporte Interativo, enquanto a 1190 é do argentino Hernan Donnari, ex-VP da Fox Sports, e do chileno David Belmar, ex-CEO da TVN.

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- A LiveMode e a 1190 confirmam que estão apresentando aos clubes das Séries A e B uma proposta firme de investidores financeiros para viabilizar a estruturação comercial da liga nacional de clubes - afirmaram as empresas, que mantém o nome do investidor em sigilo. O grupo quer primeiro a assinatura do acordo para depois passar mais detalhes sobre a origem do dinheiro e garantias.