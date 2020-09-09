Liga das Nações: Bélgica goleia. Veja os resultados dos grupos de acesso

Crédito: John Thys / AFP

O resultado mais relevante da rodada desta terça-feira pela Liga das Nações da Uefa, ocorreu no Estádio Rei Banduíno, em Bruxelas. Jogando em seus domínios, a Bélgica tomou um susto ao levar o primeiro gol, mas virou e goleou a Islândia por 5 a 1. O resultado levou o time belga aos seis pontos, na liderança do Grupo 2 da Liga A (primeira divisão). A Inglaterra vem a seguir, com quatro pontos. Dinamarca tem um e a Islândia, zero.​Os islandeses saíram na frente aos 11 minutos, com Fridjonsson. Entretanto,antes dos 20 minutos a Bélgica já estava na frente do placar, gols de Witsel e de Batshuayi. Na etapa final, Mertens, Batshuayi e Doku marcaram e consolidaram a goleada.

Além do jogo da Bélgica e dos demais resultados da Liga A (Dinamarca 0x0 Inglaterra, França 4x2 Croácia e Suécia 0x2 Portugal) a terça-feira de Nations teve outros cinco jogos pelas divisões de acesso. Veja abaixo:

Liga C (Terceirona)

Grupo 1 - Os mandantes se deram mal. Chipe perdeu por 1 a 0 para o Azerbaijão (Medvedev) e Luxemburgo caiu oara Montenegro, também por 1 a 0 (Beciraj). Montenegro, com seis pontos é o líder. Luxemburgo e Azerbaijão estão com três e Chipre é o lanterna, com zero.

Grupo 2 - No jogo dos líderes, Geórgia e Macedônia do Norte ficaram no 1 a 1 e seguem na ponta, com quatro pontos. Okriashvili fez o gol da Geórgia e Ristovski marcou para os norte-macedônios. Na outra partida, a Armênia bateu a Estônia por 2 a 0, gols de Karapetian e Mosquera. A Armênia assumiu o terceiro lugar, com três pontos e a Estônia está com zero.

Liga D (Quarta Divisão) - Grupo 2