Liga Conferência: Na Suíça, Olympique de Marseille vence Basel; Confira resultados das oitavas

Nesta quinta-feira, a bola roubou pelas partidas de volta na Liga da Conferência da Europa e o Olympique de Marseille, Roma e Leicester avançaram para as quartas de final da competição. As decisões mantiveram o patamar elevado dos primeiros jogos e a rede balancou diversas vezes.Basel 1 x 2 Olympique de MarseilleNa Suíça, o Olympique enfrentou o Basel e venceu por 2 a 1, com direito a pênalti perdido pelo time francês. Destaque, também, para a assistência do ex-jogador do Flamengo, Gerson, para o gol de Cengiz. Com o placar final, a equipe francesa avançou às quartas depois de ganhar o primeiro jogo por 2 a 0.