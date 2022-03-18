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Liga Conferência: Na Suíça, Olympique de Marseille vence Basel; Confira resultados das oitavas

Roma empata com Vitesse e se classifica; Leicester também avança mesmo com derrota para Rennes...
LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2022 às 23:31

Publicado em 17 de Março de 2022 às 23:31

Nesta quinta-feira, a bola roubou pelas partidas de volta na Liga da Conferência da Europa e o Olympique de Marseille, Roma e Leicester avançaram para as quartas de final da competição. As decisões mantiveram o patamar elevado dos primeiros jogos e a rede balancou diversas vezes.Basel 1 x 2 Olympique de MarseilleNa Suíça, o Olympique enfrentou o Basel e venceu por 2 a 1, com direito a pênalti perdido pelo time francês. Destaque, também, para a assistência do ex-jogador do Flamengo, Gerson, para o gol de Cengiz. Com o placar final, a equipe francesa avançou às quartas depois de ganhar o primeiro jogo por 2 a 0.
Rennes 2 x 1 LeicesterRennes e Leicester fizeram a partida mais emocionante da rodada e, após, vencer o primeiro duelo por 2 a 0, os ingleses perderam por 2 a 1 para o Rennais. Os franceses tentaram o gol da classificação até o fim, só que acabou sendo eliminado.
Roma 1 x 1 VitesseNa Itália, Roma e Vitesse fizeram o confronto mais equilibrado e tenso. Os italianos sairam em vantagem e no final da partida a equipe portuguesa empatou. Com o resultado, o time italiano se classificou graças à vitória por 1 a 0 na ida.Mais resultados da Liga da Conferência da Europa:AZ 2 x 2 Glimt (agr. 3 x 4)​Copenhague 0 x 4 PSV (agr. 4 x 8)​Gent 1 x 2 PAOK (agr. 1 x 3)LASK 4 x 3 Slavia Praga (agr. 5 x 7)Feyenoord 3 x 1 Partizan (agr. 8 x 3)
Crédito: Gersoncomemorandogolcomcompanheiros(Divulgação/Twitter

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