Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Liechtenstein x Alemanha: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Eliminatória da Copa do Mundo
futebol

Liechtenstein x Alemanha: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Eliminatória da Copa do Mundo

Confronto marca a estreia do técnico Hansi-Flick, ex-Bayern de Munique, no comando da seleção alemã. Campeã do mundo em 2014 precisa se recuperar após tropeço...
LanceNet

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 13:39

Crédito: ALEXANDER HASSENSTEIN / POOL / AFP
A Alemanha viaja para encarar Liechtenstein pela 4ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo nesta quinta-feira, às 15h45 (horário de Brasília). A partida marca a estreia do técnico Hansi-Flick no comando da seleção após a decepcionante Eurocopa.Alemanha preparada
- Nos concentramos no que devemos fazer, em como queremos nos apresentar. Nos primeiros treinos vimos exatamente o que tínhamos em mente. A equipe estava ativa - ressaltou Hansi-Flick.
> Veja a tabela das Eliminatórias
Tropeço inesperado
No Grupo J, a Alemanha não vive uma situação confortável apesar de ser a favorita para liderar a chave ao final do torneio. A equipe até então comandada por Joachim Low ocupa a 3ª colocação após sofrer uma derrota em casa para a Macedônia do Norte na última rodada.
FICHA TÉCNICA:Liechtenstein x Alemanha
Data e horário: 2/9/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: AFG Arena, em St. Gallen (SUI)Onde assistir: Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:LIECHTENSTEIN (Técnico: Martin Stocklasa)Buchel; Yildiz, Malin, Kaufmann, Hofer e Goppel; Wolfinger, Frommelt e Hasler; N. Frick e Y. Frick
Desfalques: Nenhum
ALEMANHA (Técnico: Hansi-Flick)Leno; Klostermann, Sule, Rudiger e Gosens; Kimmich e Goretzka; Sane, Musiala e Gnabry; Havertz
Desfalques: Manuel Neuer e Thomas Muller (machucados)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados