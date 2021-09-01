Liechtenstein x Alemanha: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Eliminatória da Copa do Mundo

A Alemanha viaja para encarar Liechtenstein pela 4ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo nesta quinta-feira, às 15h45 (horário de Brasília). A partida marca a estreia do técnico Hansi-Flick no comando da seleção após a decepcionante Eurocopa.Alemanha preparada
- Nos concentramos no que devemos fazer, em como queremos nos apresentar. Nos primeiros treinos vimos exatamente o que tínhamos em mente. A equipe estava ativa - ressaltou Hansi-Flick.
> Veja a tabela das Eliminatórias
Tropeço inesperado
No Grupo J, a Alemanha não vive uma situação confortável apesar de ser a favorita para liderar a chave ao final do torneio. A equipe até então comandada por Joachim Low ocupa a 3ª colocação após sofrer uma derrota em casa para a Macedônia do Norte na última rodada.
FICHA TÉCNICA:Liechtenstein x Alemanha
Data e horário: 2/9/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: AFG Arena, em St. Gallen (SUI)Onde assistir: Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:LIECHTENSTEIN (Técnico: Martin Stocklasa)Buchel; Yildiz, Malin, Kaufmann, Hofer e Goppel; Wolfinger, Frommelt e Hasler; N. Frick e Y. Frick
Desfalques: Nenhum
ALEMANHA (Técnico: Hansi-Flick)Leno; Klostermann, Sule, Rudiger e Gosens; Kimmich e Goretzka; Sane, Musiala e Gnabry; Havertz
Desfalques: Manuel Neuer e Thomas Muller (machucados)