Lídio fala sobre a campanha do Brasiliense na Série D e afirma: 'Estamos trabalhando forte'

Crédito: André Gomes/Brasiliense

A Série D do Brasiliense, até aqui, é positiva. Em dez jogos, o time da capital já marcou 17 gols, perdeu apenas três partidas e é o vice-líder do Grupo A-5. A equipe treinada por Vílson Taddei tem surpreendido na disputa do campeonato nacional e arrancado elogios da torcida nas redes sociais. A vitória no último sábado, com gol marcado por Zé Love, no Clássico Verde-Amarelo, inclusive, serviu para energizar a equipe para o restante da competição.

> Tite definiu! Veja os convocados para os jogos da Seleção pelas Eliminatórias- A Série D é uma competição de jogos muito disputados e equipes qualificadas e aguerridas. Fomos em busca de uma pontuação boa o suficiente para nos manter tranquilos em nosso grupo. Esse elenco tem muita determinação e um bom entendimento do trabalho feito pelo nosso treinador Vilson. O professor sempre nos passa confiança em busca da vitória. Encaramos jogo a jogo como uma decisão - revelou o volante Lídio, um dos líderes da equipe.

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Aos 34 anos, Lídio é um dos jogadores mais experientes do time. Ele, que chegou no começo da temporada, busca tranquilizar os companheiros em meio às adversidades, dentro e fora de campo. O volante acredita que essa união do elenco é a chave para manter a boa campanha.

- Tento sempre passar aos meus companheiros a tranquilidade para sempre acreditar no objetivo da competição que é a busca pelo acesso. Estamos trabalhando forte para colocar o Brasiliense na Série C para coroar o trabalho de todos os envolvidos - garantiu o jogador.