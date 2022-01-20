Liderança nos números e na equipe fazem Philipe Sampaio se destacar na França

O zagueiro Philipe Sampaio fechou o ano de 2021 em alta pelo EA Guingamp. Isso porque o brasileiro participou de um recorde histórico após o time ficar 700 minutos sem levar um gol, marcou os seus primeiros tentos com a camisa do clube e vem demonstrando liderança nos números e na equipe.Titular na defesa do time francês, com pouco tempo o brasileiro já se tornou um dos capitães da equipe. É ele também quem lidera as estatísticas de passes certos (84%), interceptações por jogo (média de 2) e cortes por jogo (média de 3,1). No último campeonato, liderou o ranking de duelos aéreos. E o atleta comentou sobre experiência.

- Venho crescendo a cada ano e conseguindo desempenhar melhor o meu futebol dentro de campo. Tive uma grande experiência em Portugal nas equipes que atuei que fizeram eu evoluir, criar mais liderança e que pude trazer essa experiência para o Guingamp. Então o ano de 2021 também foi muito importante e graças a Deus venho podendo ajudar a equipe. E que 2022 seja mais um grande ano de conquistas - disse, completando:

- É uma honra defender essa camisa, poder ser capitão representando essa história. Os números mostram todo o empenho tanto meu quanto de toda nossa equipe. Somos uma família aqui e todos têm o mesmo objetivo, que é levar o Guingamp sempre as vitórias.

Para 2022, Philipe Sampaio quer manter as boas atuações e almeja coisas grandes para o EA Guingamp no restante da temporada.

- Temos ainda muito o que lutar e podemos sim conquistar nossos objetivos nesta temporada. Conseguimos alguns bons resultados que fizeram com que a gente siga lutando na Liga. Então o foco é pensar cada jogo como uma decisão para que possamos almejar grandes coisas - encerrou.