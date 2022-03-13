Liderança e evitar sequência negativa inédita: os objetivos do São Paulo contra o Mirassol

O São Paulo tem dois objetivos principais para a partida contra o Mirassol, neste domingo (13), às 16h, no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. TABELA> Veja a situação do São Paulo no Paulistão 2022

O primeiro é garantir a liderança do grupo. O Tricolor já é o primeiro colocado do Grupo B, com 17 pontos, dois a mais que o São Bernardo, segundo colocado e que já perdeu nesta rodada, além de sete a mais que a Ferroviária, na terceira colocação.

Após o Bugre, o São Paulo empatou sem gols contra o Ituano, em casa, e depois de ter enfrentado o Massa Bruta, jogou diante do Santo André, vencendo por 1 a 0, no Morumbi. Agora, ao enfrentar o Mirassol, busca novamente 'fugir' de uma inédita sequência negativa.