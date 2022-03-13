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Liderança e evitar sequência negativa inédita: os objetivos do São Paulo contra o Mirassol

Tricolor busca vitória diante do Leão para confirmar a liderança do Grupo B para as quartas de final do estadual. Além disso, clube não perdeu duas seguidas no ano e vem de revés...
LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2022 às 10:02

Publicado em 13 de Março de 2022 às 10:02

O São Paulo tem dois objetivos principais para a partida contra o Mirassol, neste domingo (13), às 16h, no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. TABELA> Veja a situação do São Paulo no Paulistão 2022
O primeiro é garantir a liderança do grupo. O Tricolor já é o primeiro colocado do Grupo B, com 17 pontos, dois a mais que o São Bernardo, segundo colocado e que já perdeu nesta rodada, além de sete a mais que a Ferroviária, na terceira colocação.
Após o Bugre, o São Paulo empatou sem gols contra o Ituano, em casa, e depois de ter enfrentado o Massa Bruta, jogou diante do Santo André, vencendo por 1 a 0, no Morumbi. Agora, ao enfrentar o Mirassol, busca novamente 'fugir' de uma inédita sequência negativa.
Ao todo, o São Paulo tem 11 jogos em 2022, com cinco vitórias, três empates e três derrotas.

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