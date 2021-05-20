Líder no Al Batin, Renato Chaves elogia postura da equipe após vitória em ‘decisão’ na Arábia Saudita

Crédito: Renato Chaves quer vitórias na reta final do Campeonato Saudita (Divulgação

O Al Batin conquistou uma vitória fundamental para seguir na elite do futebol saudita. Após estar inferiorizado no placar, a equipe do zagueiro Renato Chaves marcou dois gols em quatro minutos e conquistou uma importante virada sobre o Al Ettifaq, do volante Souza, ex-Palmeiras, por 3 a 2, nesta quarta-feira.Contratado após grande destaque individual vestindo a camisa do Al Whedha, Renato Chaves classificou a vitória como fundamental. O defensor lembrou das dificuldades do clube no início da temporada e celebrou o resultado final.

- O objetivo principal do clube nesse primeiro ano sempre foi a permanência na primeira divisão. O nosso clube foi recém-promovido e passou por um processo de reformulação. Enfrentamos uma equipe muito forte, que venceu três dos últimos quatro jogos. A vitória de hoje foi fundamental para as nossas pretensões. O time mostrou equilíbrio emocional em um momento difícil e mereceu o resultado - disse.