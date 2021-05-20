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Líder no Al Batin, Renato Chaves elogia postura da equipe após vitória em ‘decisão’ na Arábia Saudita

Time do zagueiro marca dois gols em quatro minutos, vira o placar e respira na tabela
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Publicado em 20 de Maio de 2021 às 13:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mai 2021 às 13:26
Crédito: Renato Chaves quer vitórias na reta final do Campeonato Saudita (Divulgação
O Al Batin conquistou uma vitória fundamental para seguir na elite do futebol saudita. Após estar inferiorizado no placar, a equipe do zagueiro Renato Chaves marcou dois gols em quatro minutos e conquistou uma importante virada sobre o Al Ettifaq, do volante Souza, ex-Palmeiras, por 3 a 2, nesta quarta-feira.Contratado após grande destaque individual vestindo a camisa do Al Whedha, Renato Chaves classificou a vitória como fundamental. O defensor lembrou das dificuldades do clube no início da temporada e celebrou o resultado final.
- O objetivo principal do clube nesse primeiro ano sempre foi a permanência na primeira divisão. O nosso clube foi recém-promovido e passou por um processo de reformulação. Enfrentamos uma equipe muito forte, que venceu três dos últimos quatro jogos. A vitória de hoje foi fundamental para as nossas pretensões. O time mostrou equilíbrio emocional em um momento difícil e mereceu o resultado - disse.
Com duas rodadas para o final da competição, o Al Batin enfrentará o Dhamk, penúltimo colocado do campeonato, na próxima terça-feira. Uma vitória garante a equipe do brasileiro na primeira divisão.

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