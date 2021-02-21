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Líder na Tombense, João Paulo comemora título da Recopa Mineira e quer primeiro semestre de alto nível

Lateral-esquerdo é um dos principais nomes do elenco...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 14:43

LanceNet

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Publicado em 

21 fev 2021 às 14:43
Crédito: João Paulo ajudou a Tombense no título da Recopa Mineira (Divulgação / Tombense
Titular e líder do elenco da Tombense, o lateral-esquerdo João Paulo, ex-Fluminense, Bahia, Figueirense, Avaí e Ponte Preta comemorou o título da Recopa Mineira conquistado após vencer a Caldense por 2 a 0 neste sábado. Para ele, iniciar o ano com esse troféu vai ser importante.
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- Iniciar o ano com um título vai ser muito importante para o grupo e mostra que estamos no caminho certo. Todos estão muito felizes com essa conquista. Vamos lutar muito para manter essa intensidade até o fim - afirmou.
VEJA TABELA ATUALIZADA E SIMULE A RETA FINAL DO BRASILEIRÃOSegundo o jogador, a meta da equipe é fazer um grande ano em 2021.
- Sem dúvida, temos uma base muito boa e isso é importante. Vamos procurar trabalhar muito para que esse primeiro semestre seja de grandes resultados para todos no clube. Vejo o elenco muito preparado para conquistar seus objetivos nestes próximos meses. Estamos no caminho certo - disse.

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