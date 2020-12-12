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futebol

Líder isolado, Milan recebe o Parma pelo Campeonato Italiano

Clube rossonero atravessa uma grande fase e quer manter a sequência de sete jogos sem perder. Já o Parma precisa de um bom resultado para se afastar da zona do rebaixamento...
LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2020 às 12:37

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 12:37

Crédito: Divulgação
Com sete jogos de invencibilidade, o Milan tem mais um desafio no Campeonato Italiano. O líder isolado da competição encara o Parma, neste domingo, às 16h45. Os Ducali precisam da vitória para se afastar da zona do rebaixamento.
Para o confronto, o treinador Stefano Pioli ainda não poderá contar com Ibrahimovic e Kjaer, mas afirmou que os dois estão perto de retornar. Na coletiva, o comandante do clube rossonero disse que a equipe precisa estar alerta e jogar de maneira inteligente, principalmente com a bola.
- É uma boa equipe e tem alguns jogadores decentes no ataque. Podem causar problemas, teremos de ser muito flexíveis e alertas. Teremos de jogar bem, principalmente com a bola, sem forçar as coisas, mas esperando no momento certo - falou.Pelo Parma, o treinador Fabio Liverani ainda tem que lidar com alguns problemas de lesão. Kucka, Laurini e Mihaila estão treinando separadamente. Já Grassi segue afastado se recuperando.
Confira os jogos deste domingo no Campeonato Italiano:
8h30 - Cagliari x Inter11h - Atalanta x Fiorentina11h - Bologna x Roma11h - Napoli x Sampdoria14h - Genoa x Juventus16h45 - Milan x Parma

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