Líder isolado, Milan recebe o Parma pelo Campeonato Italiano

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Com sete jogos de invencibilidade, o Milan tem mais um desafio no Campeonato Italiano. O líder isolado da competição encara o Parma, neste domingo, às 16h45. Os Ducali precisam da vitória para se afastar da zona do rebaixamento.

Para o confronto, o treinador Stefano Pioli ainda não poderá contar com Ibrahimovic e Kjaer, mas afirmou que os dois estão perto de retornar. Na coletiva, o comandante do clube rossonero disse que a equipe precisa estar alerta e jogar de maneira inteligente, principalmente com a bola.

- É uma boa equipe e tem alguns jogadores decentes no ataque. Podem causar problemas, teremos de ser muito flexíveis e alertas. Teremos de jogar bem, principalmente com a bola, sem forçar as coisas, mas esperando no momento certo - falou.Pelo Parma, o treinador Fabio Liverani ainda tem que lidar com alguns problemas de lesão. Kucka, Laurini e Mihaila estão treinando separadamente. Já Grassi segue afastado se recuperando.

Confira os jogos deste domingo no Campeonato Italiano: