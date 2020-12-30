Líder isolado, Atlético de Madrid vence o Getafe com gol de Suárez

Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP

O Atlético de Madrid se isolou na liderança do Campeonato Espanhol novamente. Nesta quarta-feira, a equipe comandada por Simeone venceu o Getafe, em casa, por 1 a 0. Luis Suárez marcou o único gol da partida e garantiu os três pontos para os colchoneros.

VEJA A TABELA DE LA LIGALogo aos 20 minutos de partida, o Atlético de Madrid concretizou uma jogada ensaiada que vem dando certo. Em uma falta, Lemar rolou para trás, Carrasco cruzou na cabeça de Suárez, que botou a bola no fundo da rede e garantiu os três pontos para os colchoneros.