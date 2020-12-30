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futebol

Líder isolado, Atlético de Madrid vence o Getafe com gol de Suárez

Atacante uruguaio completou para o fundo das redes após jogada ensaiada e cruzamento de Carrasco. Equipe de Simeone abriu três pontos de vantagem para o rival Real...

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 17:10

LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2020 às 17:10
Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP
O Atlético de Madrid se isolou na liderança do Campeonato Espanhol novamente. Nesta quarta-feira, a equipe comandada por Simeone venceu o Getafe, em casa, por 1 a 0. Luis Suárez marcou o único gol da partida e garantiu os três pontos para os colchoneros.
VEJA A TABELA DE LA LIGALogo aos 20 minutos de partida, o Atlético de Madrid concretizou uma jogada ensaiada que vem dando certo. Em uma falta, Lemar rolou para trás, Carrasco cruzou na cabeça de Suárez, que botou a bola no fundo da rede e garantiu os três pontos para os colchoneros.
Com a vitória, a equipe de Simeone se isolou na liderança de La Liga. São 35 pontos somados contra 32 do rival Real Madrid. Além disso, os colchoneros têm uma partida a menos.

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