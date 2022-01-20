Líder em desarmes e passes na Turquia, Flávio comemora ‘melhor momento da carreira’

Alvo recente do Internacional na janela de transferências, o volante Flavio, que no Brasil brilhou com a camisa do Bahia e hoje pertence ao Trabzonspor, da Turquia, segue acumulando boas atuações e bons números na Liga local, onde atua vestindo a camisa do Giresunspor, por empréstimo, nesta temporada.O jogador é o atual líder de desarmes em média por jogo, com três, e também está à frente de todos os jogadores da competição em número de passes por partida, com 48,1. Flávio atribui os números à sequência conquistada no time.

- Acho que é o conjunto. Todo jogador precisa de sequência de jogos e eu estou tendo isso, aí vem a confiança. É uma característica que sempre foi forte em mim, da roubada de bola, do desarme, então quando você tem confiança de todos do clube, sequência, você fica à vontade e as coisas fluem naturalmente. É algo que eu tenho forte, e graças a Deus estou conseguindo ter êxito nisso nessa temporada - disse Flávio, que ressaltou suas características “modernas”.

- Volante hoje, no futebol moderno, não adianta só marcar e não ter passe bom. Ou ter passe bom e não ter pegada. Então eu procuro assimilar as duas coisas para ser o mais completo possível, hoje o futebol moderno pede isso. um volante que saiba destruir, ir bem na marcação, mas também precisa de um volante que construa, que tenha bom passe, chegue na frente, como dizem hoje em dia “box to box”, e estou conseguindo fazer isso.

Apesar dos bons momentos com a camisa do Bahia e da boa temporada que fez com o Trabzonspor em 2020/21, Flávio se vê no melhor momento da carreira pelo novo clube, em que atuou nos 21 jogos do Campeonato Turco.

- Se você for pegar a nível de jogo, maturidade, com certeza é o melhor momento da minha carreira. Como falei, precisamos de sequência e confiança e estou tendo, então estou muito feliz. Trabalhei muito para chegar nesse nível e quero seguir evoluindo. Então, conforme foram passando os anos e os jogos, a gente vai crescendo. Acho que estou na minha melhor fase e trabalhando dobrado para não parar por aqui, continuar sempre crescendo.