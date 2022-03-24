Líder em assistências, 'motorzinho' Rodrigo Nestor se destaca no São Paulo em 2022

O camisa 25 também lidera em desarmes. Ao todo, somou 18 desarmes certos, estando a frente de Reinaldo, com onze. Ou seja, Rodrigo Nestor apresenta uma média de 81.82% de desarmes corretos em todos os jogos disputados.TABELA> Veja a tabela de classificação do Paulistão 2022 e simule os próximos jogosAlém das assistências, também marcou dois gols. O primeiro na partida contra o Santos, no primeiro clássico disputado pelo São Paulo neste Paulista. O segundo, na partida da última terça-feira (22), essencial para a classificação do clube para a penúltima etapa do estadual. Assim, Nestor é o segundo jogador da equipe com mais participações em gols.Porém, suas boas estatísticas não param por aí. O jogador também apresenta uma média de 92.61% de acerto nos passes, de acordo com dados divulgados pelo FootStats.Depois do término da última partida disputada pelo São Paulo, o meia afirmou acreditar que o Tricolor paulista está em sua melhor fase da competição. Com um mau começo de temporada, o time não conseguiu um resultado positivo durante os três primeiros jogos, assim, só garantiu sua primeira vitória na quarta rodada, contra o Santo André.Porém, a equipe conseguiu recuperar o fôlego e manteve uma sequência de sete jogos sem derrotas. O São Paulo perdeu para o Palmeiras, no último clássico disputado.- Acredito que a nossa equipe está na melhor fase, a gente cresceu na hora certa, começamos mal o campeonato, mas agora a gente está em uma boa luta, estamos nos encontrando, com mais entrosamento, está todo mundo preparado, quem entra, sempre entra bem, e é continuar assim para ir em busca do título - destacou Nestor.O São Paulo agora se prepara para enfrentar a penúltima etapa do Campeonato Paulista no próximo sábado (26), com o foco no Bicampeonato.