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Líder em assistências, 'motorzinho' Rodrigo Nestor se destaca no São Paulo em 2022

Autor do primeiro gol do Tricolor no jogo que classificou a equipe para as semifinais do Paulista, o camisa 25 se destaca nesta temporada após apresentar ótimos números...
LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2022 às 07:00

Publicado em 24 de Março de 2022 às 07:00

De vilão à herói, Rodrigo Nestor chamou atenção na última partida disputada pelo São Paulo, contra o São Bernardo, que garantiu a vitória da equipe e classificação do Tricolor para as semifinais do Campeonato Paulista. Embora tenha apresentado um bom jogo no geral, o camisa 25 foi responsável por perder a oportunidade de marcar um gol sem goleiro contra a equipe adversária. Porém, se redimiu ao conseguir empatar a partida, após uma boa construção de jogadas feita por Rigoni e Calleri.
Nestor se destacou no São Paulo até o momento nesta temporada 2022 por liderar em assistências e desarmes pela equipe, além de se manter como o segundo jogador com mais participações em gols.
Tendo disputado doze jogos até o momento, sendo nove deles como titular, o jogador de 21 anos somou três assistências ao gol e nove assistências para finalizações.
O camisa 25 também lidera em desarmes. Ao todo, somou 18 desarmes certos, estando a frente de Reinaldo, com onze. Ou seja, Rodrigo Nestor apresenta uma média de 81.82% de desarmes corretos em todos os jogos disputados.TABELA> Veja a tabela de classificação do Paulistão 2022 e simule os próximos jogosAlém das assistências, também marcou dois gols. O primeiro na partida contra o Santos, no primeiro clássico disputado pelo São Paulo neste Paulista. O segundo, na partida da última terça-feira (22), essencial para a classificação do clube para a penúltima etapa do estadual. Assim, Nestor é o segundo jogador da equipe com mais participações em gols.Porém, suas boas estatísticas não param por aí. O jogador também apresenta uma média de 92.61% de acerto nos passes, de acordo com dados divulgados pelo FootStats.Depois do término da última partida disputada pelo São Paulo, o meia afirmou acreditar que o Tricolor paulista está em sua melhor fase da competição. Com um mau começo de temporada, o time não conseguiu um resultado positivo durante os três primeiros jogos, assim, só garantiu sua primeira vitória na quarta rodada, contra o Santo André.Porém, a equipe conseguiu recuperar o fôlego e manteve uma sequência de sete jogos sem derrotas. O São Paulo perdeu para o Palmeiras, no último clássico disputado.- Acredito que a nossa equipe está na melhor fase, a gente cresceu na hora certa, começamos mal o campeonato, mas agora a gente está em uma boa luta, estamos nos encontrando, com mais entrosamento, está todo mundo preparado, quem entra, sempre entra bem, e é continuar assim para ir em busca do título - destacou Nestor.O São Paulo agora se prepara para enfrentar a penúltima etapa do Campeonato Paulista no próximo sábado (26), com o foco no Bicampeonato.
Crédito: RodrigoNestorsedestacanestatemporadaapósapresentarbonsnúmeros(RubensChiri/saopaulofc.net

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