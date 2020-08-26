Líder em assistência na Série B, Jean desfalca o Paraná na Copa do Brasil

Crédito: Divulgação/Paraná

O Paraná tem um desfalque importante na partida contra o Botafogo, na noite desta quarta-feira, às 19h, no Durival de Britto, pela Copa do Brasil. Trata-se do lateral-esquerdo Jean, que por já ter atuado por outra equipe na competição, o regulamento não permite que jogue por dois ou mais times.

Recém-contratado do Boavista, o jogador vem agradando bastante a comissão técnica e a torcida. Jean contribuiu em três assistências dos oito gols da equipe nesse início da Série B. Além disso, vem ajudando na parte defensiva também e os números do Tricolor resultam na liderança da segundona do Brasileiro. O jogador comentou sobre a partida.

- Jogo decisivo e importante para todo o clube, dar sequência na temporada. Acredito que vai ser decidido nos detalhes, não posso estar em campo, vou estar do lado de fora torcendo, mandando força positiva para todos os meus companheiros. Tenho certeza que eles vão fazer um ótimo trabalho e se Deus quiser sair com a vitória, que é o que todos nós queremos - afirmou.

Cria da base do Botafogo, Jean jogou por muitos anos no Glorioso e conhece bem o zagueiro Benevenuto. O lateral do Paraná falou sobre a excelente fase do atleta botafoguense e também aproveitou para demonstrar todo seu carinho pela equipe carioca.