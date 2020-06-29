Líder e vice-líder, Juventus e Lazio entram em campo nesta terça-feira pelo Campeonato Italiano

Crédito: Alberto PIZZOLI / AFP; Miguel MEDINA / AFP

O Campeonato Italiano está em sua reta decisiva e dois clubes lutam pelo título da competição. Nesta terça-feira, Juventus e Lazio, líder e vice-líder, respectivamente, entram em campo na abertura da 29ª rodada. A Velha Senhora encara o Genoa, fora de casa. Já o time da capital visita o Torino.

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QUERENDO MANTER DISTÂNCIAA Juventus encara o Genoa, que está brigando contra o rebaixamento, na cidade de Gênova. O time de Cristiano Ronaldo venceu as duas partidas na volta do torneio e tem 69 pontos na competição. O português, aliás, balançou as redes nos dois jogos, ambos em cobrança de pênalti.

- Agora ainda estamos na fase em que a melhor condição física deve ser encontrada, e é o caso de todas as equipes. Com o passar dos dias, o problema inverso surgirá com o acúmulo de jogos. Estamos mudando a gestão do pós-jogo, não temos a oportunidade de fazer exercícios exigentes, é tudo uma questão de descansar e se preparar para a próxima partida - disse o técnico Maurizio Sarri.

Mattia De Sciglio, Alex Sandro, Sami Khedira, Giorgio Chiellini e Merih Demiral são desfalques na Juventus por conta de lesão.

Genoa: Perin; Zapata, Romero e Soumaoro; Biraschi, Sturaro, Falque, Schone e Barreca; Pandev e Destro.

Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Matuidi; Bentancur, Pjanic e Ramsey; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo e Dybala.

Genoa e Juventus se enfrentam às 16h45 (de Brasília), no Estádio Luigi Ferraris.E MAIS:Tentando recuperar a liderança, Barcelona recebe Atlético de MadridBarcelona estuda substituir Setién em caso de novo fracassoErnesto Valverde é cotado para assumir comando do ValenciaMilik rejeita proposta de outros clubes para acertar com a JuventusPjanic é oficializado como novo reforço do BarcelonaPARA VOLTAR A COLAR NO LÍDERA Lazio enfrenta o Torino, rival da Juve, e quer voltar a se aproximar da Velha Senhora. Depois de perder para a Atalanta na volta da competição e ver a diferença de pontos aumentar de um para quatro, o clube da capital italiana quer recuperar os pontos perdidos.

- A equipe mostrou que tem muito coração para permanecer na parte de cima da tabela, a partida contra a Fiorentina foi difícil. A vitória contra a Viola nos aproximou do nosso grande objetivo, que é a Liga dos Campeões. Sabemos por onde começamos há quatro anos, com o objetivo de nos aperfeiçoar ano após ano e conquistar troféus: conseguimos, agora precisamos conquistar a qualificação matemática - disse Simone Inzaghi, técnico da Lazio.

Danilo Cataldi, Lucas Leiva, Luiz Felipe, Bobby Adekanye e Senad Lulic serão desfalques no time da capital.

Torino: Sirigu; Izzo, N'Koulou e Bremer; De Silvestri, Meite, Rincon e Berenguer; Edera, Verdi e Belotti.

Lazio: Strakosha; Patric, Acerbi e Bastos; Parolo, Jony, Alberto, Milinkovic-Savic e Lazzari; Immobile e Correa.