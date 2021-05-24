Líder e invicto na J-League, João Schmidt comemora boa fase no Kawasaki Frontale

Crédito: Divulgação / Kawasaki Frontale

Líder com folga e detentor de uma invencibilidade que já dura 23 jogos na J-League - desde novembro de 2020, o Kawasaki Frontale tem sobrado no futebol japonês. Ex-São Paulo, João Schmidt é um dos brasileiros titulares da equipe nesta temporada e tem ajudado o clube a manter o recorde de maior sequência invicta no Japão.– É um momento muito bom, estamos em uma invencibilidade de 23 jogos, mas sabemos que não podemos nos acomodar, porque os jogos são difíceis e temos que manter o foco e o trabalho para continuar nessa mesma pegada – disse o meia João Schmidt

Contratado no início de 2021 pelo Kawasaki Frontale, João Schmidt avalia seu bom momento no futebol japonês. O meia, que já faturou a Supercopa do Japão no início do ano, afirma que já se sente adaptado ao país e ao novo clube, e espera manter o ritmo na busca de mais títulos nesta temporada.

– Vivo um bom momento, já estou adaptado ao país e ao novo clube, mas sei que preciso estar sempre trabalhando e motivado para que eu continue fazendo bem meu trabalho e possa ajudar o Kawasaki Frontale a conquistar cada vez mais títulos em 2021 – afirmou.