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futebol

Líder e invicto na J-League, João Schmidt comemora boa fase no Kawasaki Frontale

Brasileiro é um dos titulares da equipe que lidera o Campeonato Japonês e acumula uma invencibilidade desde novembro de 2020
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Publicado em 24 de Maio de 2021 às 17:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mai 2021 às 17:05
Crédito: Divulgação / Kawasaki Frontale
Líder com folga e detentor de uma invencibilidade que já dura 23 jogos na J-League - desde novembro de 2020, o Kawasaki Frontale tem sobrado no futebol japonês. Ex-São Paulo, João Schmidt é um dos brasileiros titulares da equipe nesta temporada e tem ajudado o clube a manter o recorde de maior sequência invicta no Japão.– É um momento muito bom, estamos em uma invencibilidade de 23 jogos, mas sabemos que não podemos nos acomodar, porque os jogos são difíceis e temos que manter o foco e o trabalho para continuar nessa mesma pegada – disse o meia João Schmidt
Contratado no início de 2021 pelo Kawasaki Frontale, João Schmidt avalia seu bom momento no futebol japonês. O meia, que já faturou a Supercopa do Japão no início do ano, afirma que já se sente adaptado ao país e ao novo clube, e espera manter o ritmo na busca de mais títulos nesta temporada.
– Vivo um bom momento, já estou adaptado ao país e ao novo clube, mas sei que preciso estar sempre trabalhando e motivado para que eu continue fazendo bem meu trabalho e possa ajudar o Kawasaki Frontale a conquistar cada vez mais títulos em 2021 – afirmou.
O meia João Schmidt volta a campo com o Kawasaki Frontale nesta quarta-feira (26), contra o Shonan, fora de casa, às 7h (de Brasília), pela 19ª rodada da J-League. A equipe do brasileiro lidera o campeonato japonês com 48 pontos ganhos - 15 vitórias e apenas três empates.

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