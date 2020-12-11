Líder e invicto há nove jogos, Mourinho recebe prêmio de melhor treinador de novembro no Inglês

Os portugueses estão em alta na Inglaterra. Após Bruno Fernandes ser eleito o melhor jogador de novembro, coube a José Mourinho, do Tottenham, ser nomeado o melhor técnico do mês na Premier League, em votação entre torcedores, capitães das equipes e especialistas.
+ Confira a tabela do Campeonato Inglês A premiação acaba com um jejum pessoal de Mourinho de mais de 13 anos. Esta foi a quarta vez que o treinador recebe o prêmio na Premier League, mas a primeira desde março de 2007. Antes, ele havia vencido também em novembro de 2004 e janeiro de 2005, no comando do Chelsea.
Nesse mês de novembro, Mourinho liderou o Tottenham rumo à liderança da competição. Foram quatro partidas, com três vitórias e um empate no clássico contra o Chelsea. No período, os Spurs marcaram cinco gols na competição e sofreram apenas um.Atualmente com os mesmos 24 pontos que o vice-líder Liverpool, a equipe londrina leva vantagem pelo saldo de gols. Neste domingo, os comandados de Mourinho voltam a campo, às 11h15 (de Brasília), para enfrentar o Crystal Palace, fora de casa.