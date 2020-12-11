Líder e invicto há nove jogos, Mourinho recebe prêmio de melhor treinador de novembro no Inglês

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Os portugueses estão em alta na Inglaterra. Após Bruno Fernandes ser eleito o melhor jogador de novembro, coube a José Mourinho, do Tottenham, ser nomeado o melhor técnico do mês na Premier League, em votação entre torcedores, capitães das equipes e especialistas.

+ Confira a tabela do Campeonato Inglês A premiação acaba com um jejum pessoal de Mourinho de mais de 13 anos. Esta foi a quarta vez que o treinador recebe o prêmio na Premier League, mas a primeira desde março de 2007. Antes, ele havia vencido também em novembro de 2004 e janeiro de 2005, no comando do Chelsea.