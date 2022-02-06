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Líder do Português, Porto bate o Arouca fora de casa; Sporting também vence na rodada

Dragões sofrem no primeiro tempo, mas conseguem resolver o jogo na etapa final. Na capital, rival do Benfica marca uma vez em cada tempo e soma mais três pontos...

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 20:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2022 às 20:13
Segue o líder. Neste domingo, pelo Campeonato Português, o Porto visitou o Arouca e os Dragões venceram o adversário por 2 a 0 no Estádio Municipal. Os gols foram marcados por Vitinha e Mbemba, para deixar a equipe de Sergio Conceição com 59 pontos no torneio nacional.Depois de um primeiro tempo zerado, Vitinha arriscou de muito longe aos nove minutos da etapa final e marcou um golaço, sem chances para o goleiro Victor Braga, para abrir o marcador. Apenas três minutos depois, Mbemba aproveitou levantamento na segunda trave e decretou a vitória.
+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato Português
SPORTING TAMBÉM VENCENa capital Lisboa, o Sporting recebeu o Famalicão e a Turma do Alvalade venceu o rival também por 2 a 0, chegando aos 53 pontos. Os gols foram marcados por Pablo Sarabia e Matheus Reis na casa dos atuais campeões nacionais.
+ Confira as seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2022
Crédito: PortoquersercampeãonovamentedepoisdeveroSportinglevarotítulonoúltimoano(Foto:MIGUELRIOPA/AFP

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