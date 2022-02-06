Líder do Português, Porto bate o Arouca fora de casa; Sporting também vence na rodada

Segue o líder. Neste domingo, pelo Campeonato Português, o Porto visitou o Arouca e os Dragões venceram o adversário por 2 a 0 no Estádio Municipal. Os gols foram marcados por Vitinha e Mbemba, para deixar a equipe de Sergio Conceição com 59 pontos no torneio nacional.Depois de um primeiro tempo zerado, Vitinha arriscou de muito longe aos nove minutos da etapa final e marcou um golaço, sem chances para o goleiro Victor Braga, para abrir o marcador. Apenas três minutos depois, Mbemba aproveitou levantamento na segunda trave e decretou a vitória.