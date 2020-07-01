Líder do Paulistão, Santo André tem um jogador e um funcionário infectados com o novo coronavírus

Crédito: Reprodução/Facebook/Santo André

O Santo André se reapresentou na última terça-feira (31), onde realizou os testes para o novo coronavírus. O elenco e a comissão técnica fizeram os exames de Covid-19 em parceria com a Prefeitura de Santo André. Nos testes, somente um membro da comissão técnica e um atleta deram positivo e hoje farão o exame PCR.

O goleiro Ivan, o zagueiro Willian Goiano e o atacante Raphael Lucas, reforços do Ramalhão para a sequência do estadual, se apresentaram e viajaram junto com o elenco para a cidade de Vargem, onde será a feita a preparação para a retomada do estadual.

Vale lembrar que, por conta da pandemia, oito jogadores deixaram o Ramalhão: o goleiro Fernando Henrique, o lateral Julinho, o zagueiro Odair Lucas, os meias Cristian e Dudu Vieira e os atacantes Johnny, Will e Ronaldo, artilheiro da competição.

O Santo André tem a melhor campanha do Paulistão, com 19 pontos ganhos e uma vitória a mais que o Palmeiras, segundo colocado do Grupo B e vice-líder geral. O próximo confronto do Ramalhão será contra o Santos, ainda sem data definida. Além do jogo contra o Peixe, o Santo André encara o Ituano, na última rodada da fase de grupos do torneio estadual.