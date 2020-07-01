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Líder do Paulistão, Santo André tem um jogador e um funcionário infectados com o novo coronavírus

Elenco se reapresentou na última terça-feira e realizou os testes para o novo coronavírus. Equipe segue viagem para Vargem, onde fará a preparação para o retorno do estadual...
LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2020 às 18:46

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 18:46

Crédito: Reprodução/Facebook/Santo André
O Santo André se reapresentou na última terça-feira (31), onde realizou os testes para o novo coronavírus. O elenco e a comissão técnica fizeram os exames de Covid-19 em parceria com a Prefeitura de Santo André. Nos testes, somente um membro da comissão técnica e um atleta deram positivo e hoje farão o exame PCR.
O goleiro Ivan, o zagueiro Willian Goiano e o atacante Raphael Lucas, reforços do Ramalhão para a sequência do estadual, se apresentaram e viajaram junto com o elenco para a cidade de Vargem, onde será a feita a preparação para a retomada do estadual.
Vale lembrar que, por conta da pandemia, oito jogadores deixaram o Ramalhão: o goleiro Fernando Henrique, o lateral Julinho, o zagueiro Odair Lucas, os meias Cristian e Dudu Vieira e os atacantes Johnny, Will e Ronaldo, artilheiro da competição.
O Santo André tem a melhor campanha do Paulistão, com 19 pontos ganhos e uma vitória a mais que o Palmeiras, segundo colocado do Grupo B e vice-líder geral. O próximo confronto do Ramalhão será contra o Santos, ainda sem data definida. Além do jogo contra o Peixe, o Santo André encara o Ituano, na última rodada da fase de grupos do torneio estadual.
Outro ponto que preocupa a equipe é com relação ao estádio Bruno José Daniel. Com o local servindo como hospital de campanha para pacientes infectados com o novo coronavírus, o clube busca um novo lugar para sediar os jogos. O Canindé, estádio da Portuguesa é uma das opções estudadas pela diretoria andreense.

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