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Líder do Inglês, Guardiola relembra início difícil na temporada: 'Chegamos a pensar em Liga Europa'

Técnico do Manchester City celebra momento especial de sua equipe, diz que não se preocupa com resultados de adversários e diz que chegou a deixar o título do Inglês de lado...
LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2021 às 15:55

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 15:55

Crédito: MARTIN RICKETT / POOL / AFP
Vivendo um momento espetacular na temporada, o técnico Pep Guardiola, do Manchester City, relembrou o início difícil, quando sua equipe chegou a figurar na parte de baixo do Campeonato Inglês. Para o catalão, em determinado momento sua equipe esqueceu do título e focou em conquistar uma vaga na Liga Europa, torneio de segundo escalão no Velho Continente.
+ Veja a tabela da Premier LeagueEm entrevista para a BBC após a vitória sobre o Burnley, na última quarta-feira, por 2 a 0, o comandante do Manchester City disse que não se preocupa com o trabalho de outras equipes. A fala foi após uma pergunta sobre a goleada do Manchester United por 9 a 0 sobre o Southampton.
- Temos que fazer o nosso trabalho. É um grande erro pensar em outras coisas. Quando chegamos estávamos em 12º lugar, esquecemos a Premier League e pensamos em nos classificar para a próxima Liga Europa. Não se trata de sequências ou estatísticas. É sempre sobre o próximo jogo - disse Guardiola.
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Sem perder desde o dia 21 de novembro, o Manchester City entra em campo no próximo domingo contra o Liverpool, fora de casa, pelo Campeonato Inglês.

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