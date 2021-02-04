Líder do Inglês, Guardiola relembra início difícil na temporada: 'Chegamos a pensar em Liga Europa'

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Vivendo um momento espetacular na temporada, o técnico Pep Guardiola, do Manchester City, relembrou o início difícil, quando sua equipe chegou a figurar na parte de baixo do Campeonato Inglês. Para o catalão, em determinado momento sua equipe esqueceu do título e focou em conquistar uma vaga na Liga Europa, torneio de segundo escalão no Velho Continente.

+ Veja a tabela da Premier LeagueEm entrevista para a BBC após a vitória sobre o Burnley, na última quarta-feira, por 2 a 0, o comandante do Manchester City disse que não se preocupa com o trabalho de outras equipes. A fala foi após uma pergunta sobre a goleada do Manchester United por 9 a 0 sobre o Southampton.

- Temos que fazer o nosso trabalho. É um grande erro pensar em outras coisas. Quando chegamos estávamos em 12º lugar, esquecemos a Premier League e pensamos em nos classificar para a próxima Liga Europa. Não se trata de sequências ou estatísticas. É sempre sobre o próximo jogo - disse Guardiola.

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