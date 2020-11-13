Líder do Grupo 4, Espanha visita a Suíça pela Liga das Nações

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Pelo Grupo 4 da Liga A da Liga das Nações, a Espanha entra em campo neste sábado contra a Suíça, fora de casa. Líder da chave, a equipe de Luis Enrique tem sete pontos, um a mais que a Alemanha, segunda colocada. A partida acontece no St. Jakob-Park, na Basileia, às 16h45 (de Brasília).

+ VEJA A TABELA DA LIGA DAS NAÇÕESPARA SE APROXIMAR DA VAGANa liderança de seu grupo, a Espanha pode ficar perto da vaga às semifinais da Liga das Nações caso vença a Suíça. Se sair da Basileia com o triunfo, a Fúria precisará apenas de um empate na última rodada, contra a Alemanha, para se colocar entre as quatro melhores seleções da competição.

FALA, PROFESSORVladimir Petkovic: "É normal que haja alguma frustração depois de seis jogos sem vitória. Se olharmos para os resultados, não é suficiente. Precisamos de manter a calma e cometer menos erros. Fala-se muito quanto aos erros defensivos, mas também precisamos identificar os erros que cometemos no meio-campo e as chances que perdemos. Não cometemos mais erros do que nos jogos do ano passado, porém, é mais o caso de estarmos jogando contra times que estão tirando proveito deles de forma mais eficiente."

Luis Enrique: "Espero uma Suíça muito parecida com a que vimos em Madri. Eles têm sinais de identidade bem definidos e não especulam. Atacam por trás e quando não têm a bola pressionam com as mesmas variantes que nos ensinaram. É um uma das equipes mais completas da Europa, embora não possua qualquer individualidade ao mais alto nível. Coletivamente, são uma das equipes mais bem trabalhadas."

PROVÁVEIS TIMESSuíça: Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji e Ricardo Rodríguez; Zuber, Freuler, Xhaka e Shaqiri; Gavranovic e Seferovic.