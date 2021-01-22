Líder do Espanhol e com a melhor defesa da competição, Felipe celebra boa fase do Atlético de Madrid

Crédito: Divulgação/Atlético de Madrid

O zagueiro Felipe é um dos pilares do Atlético de Madrid-ESP, que abriu boa vantagem na liderança do Campeonato Espanhol. Melhor defesa da Liga, com apenas sete gols sofridos em 17 rodadas, a equipe colchonera venceu o Eibar, por 2 a 1, na última quinta-feira, e agora tem sete pontos a mais que o vice-líder Real Madrid (44 a 37), ainda com um jogo a menos na tabela.TABELA> Veja classificação e simulador do Campeonato Espanhol clicando aqui

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– Desde o início estamos jogando cada partida como se fosse uma decisão. Deixamos tudo em campo para sair com o objetivo. Esperamos manter essa regularidade até o fim, seguir com essa consistência defensiva, pois sabemos que na frente temos jogadores com qualidade para decidir – afirmou, antes de elogiar o companheiro Suárez, autor dos dois gols no último triunfo:

– É um jogador fora de série, um goleador nato, e sua experiência tem feito a diferença em momentos decisivos. Já havia enfrentado algumas vezes e sei o quanto é difícil pará-lo. Agora está do nosso lado, o que é muito melhor, e tem nos ajudado. Assim como todo elenco, que tem se dedicado ao máximo para cumprir bem o papel em campo.No atual Campeonato Espanhol, Felipe é o zagueiro que mais atuou pelo Atlético, ao lado do companheiro Savic, ambos com 15 partidas nas 17 rodadas disputadas pelos colchoneros. O brasileiro chegou a 199 jogos atuando na Europa (142 pelo FC Porto, de Portugal, e 57 com a camisa do Atlético de Madrid). Neste domingo, diante do Valencia, pela La Liga, ele pode completar 200 jogos em solo europeu.

– É uma satisfação muito grande poder alcançar esta marca, pois sabemos que é muito difícil chegar na Europa e conquistar espaço, ter uma sequência como titular… Espero ainda disputar muitos jogos aqui e conquistar títulos, pois ainda almejo grandes objetivos na carreira. Será mais um duelo complicado, precisamos estar ainda mais atentos para manter ou aumentar essa vantagem na tabela – ressaltou.