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futebol

Líder do Cearense, Ferroviário acerta contratação do volante Diego Lorenzi

O jogador de 30 anos, já realizou todos os testes físicos, exames de praxe, além dos testes para detecção do Covid-19. Jogador comemorou o acerto com a equipe brasileira...
LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2020 às 20:44

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 20:44

Crédito: Assessoria de Imprensa/Ferroviário
Líder do campeonato Cearense, o Ferroviário anunciou na manhã da última sexta-feira (26), a contratação do volante Diego Lorenzi. O jogador de 30 anos, já realizou todos os testes físicos, exames de praxe, além dos testes para detecção do Covid-19. Diego destacou que o crescimento do Ferroviário no cenário nacional, foi primordial para acertar com o clube.
- Me sinto bem. Chego no Ferroviário, uma equipe que tem tido uma ascensão muito grande nos últimos anos. Tem feito um trabalho sério, consistente. E isso me fez aceitar o convite de vir para o Ferroviário e buscar fazer história - disse.
Na temporada passada, Diego Lorenzi atuou no Santa Cruz e também defendeu o UTA Arad, da Romênia. Ao todo, Lorenzi atuou em 36 partidas e anotou 4 gols na temporada passada. No primeiro semestre deste ano, Diego defendeu o Oman Club, de Omã. O volante afirma que está muito motivado com a chegada ao Ferroviária.
- A motivação que eu tenho aqui é muito grande. É um clube que pensa cada dia tá crescendo, tá conquistando. E isso é o que eu levo para a minha carreira. Sempre está dando o meu melhor, buscando sempre conquistar títulos. Porque só é lembrado quem vence. O pensamento do Ferroviária é igual ao meu.E MAIS:Cria da Gávea, Marcelo Carné demonstra carinho pelo Flamengo: 'Eternamente grato'Presidentes de Ceará e Fortaleza concordam com início do Brasileirão em agostoAthletico relembra festa do título da Copa do BrasilElogiando Diego Alves, Deola exalta qualidade de goleiros brasileiros E MAIS:

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