Líder do Cearense, Ferroviário acerta contratação do volante Diego Lorenzi

Crédito: Assessoria de Imprensa/Ferroviário

Líder do campeonato Cearense, o Ferroviário anunciou na manhã da última sexta-feira (26), a contratação do volante Diego Lorenzi. O jogador de 30 anos, já realizou todos os testes físicos, exames de praxe, além dos testes para detecção do Covid-19. Diego destacou que o crescimento do Ferroviário no cenário nacional, foi primordial para acertar com o clube.

- Me sinto bem. Chego no Ferroviário, uma equipe que tem tido uma ascensão muito grande nos últimos anos. Tem feito um trabalho sério, consistente. E isso me fez aceitar o convite de vir para o Ferroviário e buscar fazer história - disse.

Na temporada passada, Diego Lorenzi atuou no Santa Cruz e também defendeu o UTA Arad, da Romênia. Ao todo, Lorenzi atuou em 36 partidas e anotou 4 gols na temporada passada. No primeiro semestre deste ano, Diego defendeu o Oman Club, de Omã. O volante afirma que está muito motivado com a chegada ao Ferroviária.