Líder do Campeonato Francês pode negociar peça chave do elenco

Crédito: Renato Sanches pode deixar o Lille na próxima janela de transferências (MIGUEL MEDINA / AFP

O Lille não descarta a venda do meio-campista Renato Sanches na janela de transferências de janeiro, segundo o jornal “La Voix du Nord”. Apesar do português ser um dos nomes mais importantes do elenco dirigido por Christophe Galtier, o clube francês passa por uma profunda crise financeira.

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A publicação lembra que o jogador foi alvo de um clube inglês no último mercado de verão europeu, mas que o Lille recusou uma proposta de 70 milhões de euros (R$ 433,5 milhões) pelo atleta. Caso apareça uma nova oferta com o mesmo valor no próximo mês, é provável que o camisa 18 seja negociado.