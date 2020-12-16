Líder do Campeonato Francês pode negociar peça chave do elenco

O Lille não descarta a venda do meio-campista Renato Sanches na janela de transferências de janeiro, segundo o jornal “La Voix du Nord”. Apesar do português ser um dos nomes mais importantes do elenco dirigido por Christophe Galtier, o clube francês passa por uma profunda crise financeira.
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A publicação lembra que o jogador foi alvo de um clube inglês no último mercado de verão europeu, mas que o Lille recusou uma proposta de 70 milhões de euros (R$ 433,5 milhões) pelo atleta. Caso apareça uma nova oferta com o mesmo valor no próximo mês, é provável que o camisa 18 seja negociado.
A imprensa francesa afirma que o Lille está com dívidas que giram entre os 130 e 200 milhões de euros (R$ 805 milhões a R$ 1,2 bilhão) e que o momento pode levar ao afastamento do presidente e dono do clube, Gérard Lopez.