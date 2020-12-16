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Líder do Campeonato Francês pode negociar peça chave do elenco

Por conta de uma situação financeira tenebrosa, Lille pode se ver obrigado a aceitar oferta e vender Renato Sanches caso surja uma proposta pelo meio-capista em janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2020 às 10:43

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 10:43

Crédito: Renato Sanches pode deixar o Lille na próxima janela de transferências (MIGUEL MEDINA / AFP
O Lille não descarta a venda do meio-campista Renato Sanches na janela de transferências de janeiro, segundo o jornal “La Voix du Nord”. Apesar do português ser um dos nomes mais importantes do elenco dirigido por Christophe Galtier, o clube francês passa por uma profunda crise financeira.
> Veja a tabela do Campeonato Francês
A publicação lembra que o jogador foi alvo de um clube inglês no último mercado de verão europeu, mas que o Lille recusou uma proposta de 70 milhões de euros (R$ 433,5 milhões) pelo atleta. Caso apareça uma nova oferta com o mesmo valor no próximo mês, é provável que o camisa 18 seja negociado.
A imprensa francesa afirma que o Lille está com dívidas que giram entre os 130 e 200 milhões de euros (R$ 805 milhões a R$ 1,2 bilhão) e que o momento pode levar ao afastamento do presidente e dono do clube, Gérard Lopez.

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