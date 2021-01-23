Líder do Campeonato Espanhol, Atlético de Madrid recebe o Valencia

Crédito: JOSE JORDAN / AFP

Líder isolado do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid entra em campo neste domingo, contra o Valencia, às 16h no Wanda Metropolitano. Já os visitantes, precisam de um bom resultado para se afastar da zona do rebaixamento.+Veja a tabela do Campeonato Espanhol​O treinador do Atlético, Diego Simeone deve ter apenas dois desfalques para o confronto deste domingo: o lateral Trippier está suspenso e o zagueiro Mario Hermoso, que está lesionado.

- O Valencia se sente confortável jogando fora de casa. Sabem aproveitar bem os contra-ataques. Precisamos estar atentos - disse Simeone, em coletiva.

O Valencia está em uma sequência de cinco jogos sem perder e quer manter o bom rendimento para os próximos jogos. Para o confronto contra o Atlético, os Che terão apenas o desfalque de Cillessen, lesionado.

FICHA TÉCNICAAtlético de Madrid x ValenciaCampeonato Espanhol - 20ª rodada

Data e horário: 24/01/2021, às 16h (de Brasília)Local: Wanda Metropolitano, em Madri (ESP)Onde assistir: Fox Sports

Prováveis escalações:

Atlético de Madrid: Obak; Hermoso, Felipe e Savic; Trippier, Koke, Correa, Carrasco, Llorente e Lemar; Luis Suárez.