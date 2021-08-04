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Líder? Dioran usa experiência para a estreia no Paulista sub-20 pelo Santo André

Atacante é constantemente relacionado para os duelos do Ramalhão no Brasileiro Série D. Estreia do time do ABC no torneio estadual será nesta quinta, contra o São Caetano...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 14:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 ago 2021 às 14:40
Crédito: Dioran tem atuado pelo profissional no Santo André (Divulgação/Santo André
O Santo André estreia no Campeonato Paulista sub-20 nesta quinta-feira, contra o São Caetano, às 15h. E o Ramalhão conta com o atacante Dioran, que tem sido constantemente relacionado para os jogos do profissional.
O grupo principal disputa o Brasileirão Série D. Atualmente, o time do ABC está na segunda colocação do Grupo 7, com 14 pontos.
- Estar no profissional é uma experiência muito boa, se aprende coisas novas a cada dia, que me fez e faz evoluir. Estou fazendo o máximo para passar essa experiência e confiança para todo grupo, pra fazermos um excelente campeonato - afirmou Dioran, ao LANCE!
"Expectativa bastante positiva, estreia sempre tem aquele frio na barriga, ainda mais pela estreia ser clássico. No entanto, estamos preparados para qualquer desafio que está por vir", acrescentou o jogador.Dioran também explicou os motivos do Santo André estar confiante para chegar até a fase final do torneio estadual.
"Nosso time é bastante qualificado, quanto taticamente e fisicamente. Iremos dar o nosso melhor, com os pés no chão, para conquistar todos nossos objetivos", comentou Dioran.

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