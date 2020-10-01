Líder da Premier League, Everton contrata jovem defensor

Crédito: Divulgação / Norwich City / Site oficial

Richarlison, James Rodríguez e Carlo Ancelotti ganharam um novo companheiro. O Everton acertou a contratação do defensor Ben Godfrey, de 22 anos. A informação é do The Times, da Inglaterra.

O novo reforço chega do Norwich City, clube que foi rebaixado para a Segunda Divisão, na última temporada, por cerca de 25 milhões de euros. O jogador era cobiçado por muitas equipes do país após se destacar pelos Canários, onde disputou 69 jogos e anotou quatro gols, em dois anos.

Godfrey chega para brigar por posição com os titulares Michael Keane e Yerry Mina, ex-Palmeiras. O acerto esfria as especulações envolvendo o nome de Jean Todibo. O zagueiro que pertence ao Barcelona, mas na última temporada defendeu o Schalke 04, por empréstimo, era cotado para atuar na equipe de Ancelotti.