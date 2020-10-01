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Líder da Premier League, Everton contrata jovem defensor

Sensação do Campeonato Inglês, time de Liverpool chega a acordo com
o Norwich City e assina com Ben Godfrey, de acordo com o The Times...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 out 2020 às 19:41

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 19:41

Crédito: Divulgação / Norwich City / Site oficial
Richarlison, James Rodríguez e Carlo Ancelotti ganharam um novo companheiro. O Everton acertou a contratação do defensor Ben Godfrey, de 22 anos. A informação é do The Times, da Inglaterra.
O novo reforço chega do Norwich City, clube que foi rebaixado para a Segunda Divisão, na última temporada, por cerca de 25 milhões de euros. O jogador era cobiçado por muitas equipes do país após se destacar pelos Canários, onde disputou 69 jogos e anotou quatro gols, em dois anos.
Godfrey chega para brigar por posição com os titulares Michael Keane e Yerry Mina, ex-Palmeiras. O acerto esfria as especulações envolvendo o nome de Jean Todibo. O zagueiro que pertence ao Barcelona, mas na última temporada defendeu o Schalke 04, por empréstimo, era cotado para atuar na equipe de Ancelotti.
O Everton lidera o Campeonato Inglês de forma invicta. Os Toffees venceram os três jogos que disputaram e no próximo sábado encaram o Brighton, em casa.

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