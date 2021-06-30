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Líder da chave na Série D, Ferroviária se prepara para duelo contra o Águia Negra

A equipe de Araraquara tem 75% de aproveitamento na competição. O meia Alisson Taddei ressaltou a força do grupo e os objetivos do time na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2021 às 14:57

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 14:57

Crédito: Divulgação Ferroviária
A Ferroviária faz bom inicio de campanha na Série D do Campeonato Brasileiro. Depois da vitória por 3 a 0, diante do Rio Branco, fora de casa, a equipe paulista se prepara para receber o Águia Negra no próximo sábado.Recém-chegado ao clube, o meia-atacante Alisson Taddei destacou o ambiente vivenciado dentro do elenco. Segundo ele, o clube tem um objetivo claro:
- Queremos o acesso para a Série C e estamos focados para conquistar nosso objetivo nesta temporada. Temos um ambiente muito legal aqui dentro e isso também é muito importante para conquistarmos a nossa meta. - destacou.Com 3 vitórias e apenas uma derrota na Série D, a Ferroviária tem 75% de aproveitamento. Segundo Alisson, o trabalho coletivo tem feito a diferença.
- Nosso time é bastante equilibrado e tem peças importantes em todos os setores. Estamos treinando bastante para evoluir ao máximo e fazer um grande jogo no final de semana. - finalizou.
O confronto entre Ferroviária e Águia Negra acontece no próximo sábado, às 17h00, na Fonte Luminosa, em Araraquara.

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