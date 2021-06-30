Líder da chave na Série D, Ferroviária se prepara para duelo contra o Águia Negra

Crédito: Divulgação Ferroviária

A Ferroviária faz bom inicio de campanha na Série D do Campeonato Brasileiro. Depois da vitória por 3 a 0, diante do Rio Branco, fora de casa, a equipe paulista se prepara para receber o Águia Negra no próximo sábado.Recém-chegado ao clube, o meia-atacante Alisson Taddei destacou o ambiente vivenciado dentro do elenco. Segundo ele, o clube tem um objetivo claro:

- Queremos o acesso para a Série C e estamos focados para conquistar nosso objetivo nesta temporada. Temos um ambiente muito legal aqui dentro e isso também é muito importante para conquistarmos a nossa meta. - destacou.Com 3 vitórias e apenas uma derrota na Série D, a Ferroviária tem 75% de aproveitamento. Segundo Alisson, o trabalho coletivo tem feito a diferença.

- Nosso time é bastante equilibrado e tem peças importantes em todos os setores. Estamos treinando bastante para evoluir ao máximo e fazer um grande jogo no final de semana. - finalizou.