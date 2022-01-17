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Líder, Camarões empata com Cabo Verde; Burkina Faso também avança

Camaroneses já haviam se classificado na segunda rodada, enquanto Burkina Faso empatou com a Etiópia e garantiu vaga na próxima fase...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2022 às 18:15

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 18:15

A primeira fase da Copa Africana de Nações vai chegando ao fim, e já tem definição no Grupo A do torneio. Classificada em primeiro, a seleção anfitriã de Camarões empatou em 1 a 1 com Cabo Verde, mesmo placar do outro jogo do grupo, entre Burkina Faso e Etiópia.+ Com título da Supercopa da Espanha, Marcelo iguala lenda e vira o maior campeão da história do Real Madrid
Burkina Faso garantiu a classificação para a segunda fase do torneio ao empatar 1 a 1 com a Etiópia. A equipe abriu o placar aos 24 minutos com Cyrille Bayala após assistência de Guira. Já no segundo tempo, os etíopes empataram com gol de pênalti de Getaneh Gebeto.
Também às 13h, Camarões, que venceu as duas primeiras partidas do torneio ficou no empate com Cabo Verde. Artilheiro do torneio, Aboubakar abriu o placar aos 39' após passe de Moukoudi. Na etapa final, aos 8 minutos, Garry Rodrigues empatou em assistência de Santos.
+ Argélia perde para Guiné Equatorial e encerra invencibilidade de 35 jogos
Com os resultados, Camarões fechou a primeira fase na liderança do Grupo A com sete pontos. Burkina Faso ficou na segunda posição, com quatro, e avançou. Cabo Verde também somou quatro pontos, mas teve saldo de gols menor. Na lanterna, a Etiópia somou apenas um ponto.
Crédito: CamarõesjágarantiuvaganapróximafasedaCopaAfricanadeNações(Foto:KenzoTribouillard/AFP

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