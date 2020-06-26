Lição de geografia: veja os artilheiros do São Paulo por estados do Brasil

No dia 26 de junho é comemorado o Dia do Professor de Geografia, e o São Paulo resolveu homenagear os profissionais da área incluindo um assunto que o torcedor gosta: gols. Com um mapa do Brasil, o clube mostrou os maiores artilheiros do time por estados de origem do país, totalizando 23 nomes.

Entre os maiores marcadores por estado estão Serginho (242 gols), França (182 gols), Luizinho (173 gols), Muller (160 gols) e Rogério Ceni (131 gols). O mais recente a ter atuado pelo clube foi o goleiro, que chegou até a ser técnico do Tricolor por algum tempo e hoje está em sua segunda passagem pelo Fortaleza.E MAIS:São Paulo lança material com todas as camisas usadas por Rogério Ceni. Lembre os uniformes!Luis Fabiano revela no 'Bola da Vez' desejo de encerrar a carreira no São Paulo: 'Esse é meu sonho'Corrida eleitoral do São Paulo tem críticas a Leco dos dois lados e fuga do rótulo de 'situação'Setor popular, 'sócio-patrocinador' e sonho por Muricy: Casares apresenta seu plano de gestãoConfira abaixo a lista completa dos jogadores, em ordem alfabética por estado: