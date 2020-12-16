Libertadores, Sul-Americana e Brasileirão: veja onde assistir aos jogos

Este meio de semana vai ser agitado. Teremos times em ação na Libertadores, na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder.
- Jogos de quarta-feira (16)
- São Paulo x Atlético-MG (Brasileirão)
Horário: 21h30
Onde assistir: Globo (SP e MG) e Premiere
- Atlético-GO x Fluminense (Brasileirão)
Horário: 21h30
Onde assistir: TV Gazeta e Premiere
- Santos x Grêmio (Libertadores)
Horário: 19h15
Onde assistir: Fox Sports e Conmebol TV
- Defensa y Justicia x Bahia (Sul-Americana)
Horário: 19h15
Onde assistir: Conmebol TV