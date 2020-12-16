Futebol

Libertadores, Sul-Americana e Brasileirão: veja onde assistir aos jogos

Confira quais canais vão exibir as partidas desta quarta-feira (16)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 06:05

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 06:05

A imagem mostra jogadores do Fluminense e do Atlético-GO disputando a bola
No primeiro turno do Brasileirão, Fluminense e Atlético-GO empataram em 1 a 1 Crédito: Lucas Mercon/Fluminense
Este meio de semana vai ser agitado. Teremos times em ação na Libertadores, na Sul-Americana e  no Campeonato Brasileiro. Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder. 
  •  Jogos de quarta-feira (16)

  • São Paulo x Atlético-MG (Brasileirão)
    Horário:     21h30 
    Onde assistir:  Globo (SP e MG) e Premiere

  • Atlético-GO x Fluminense (Brasileirão)
    Horário: 21h30 
    Onde assistir: TV Gazeta e Premiere

  • Santos x Grêmio (Libertadores)
    Horário: 19h15
    Onde assistir: Fox Sports e Conmebol TV

  • Defensa y Justicia x Bahia (Sul-Americana)
    Horário: 19h15
    Onde assistir: Conmebol TV

