Libertadores, Sul-Americana... saiba onde assistir aos jogos da quinta-feira

A quinta-feira (29) de futebol será agitada pelas competições ao longo do mundo. O São Paulo recebe o Rentistas-URU, às 21h, no estádio do Morumbi, para a segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores de 2021.
Pela segunda rodada do grupo E da Copa Sul-Americana, o Corinthians entra em campo para enfrentar o Peñarol, do Uruguai. O confronto acontece às 19h15 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, na cidade de São Paulo.
Brasileiros na disputa: confira a tabela da fase de grupos da Copa Libertadores!Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
14h - Barcelona x Granada La Liga Onde assistir: ESPN Brasil
16h - Villarreal x Arsenal Liga Europa Onde assustir: ESPN Brasil
16h - Manchester United x Roma Liga Europa Onde assistir: Fox Sports
19h - Racing x Sporting Cristal Copa Libertadores Onde assistir: Facebook Watch
19h - Universidad Católica x Argentinos Juniors Copa LibertadoresOnde assistir: Facebook Watch
19h15 - Corinthians x Peñarol Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV19h15 - Sport Huancayo x River Plate-PAR Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
19h15 - Jorge Wilstermann x Bolívar Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV 21h - São Paulo x Rentistas Copa Libertadores Onde assistir: Fox Sports, Facebook Watch
21h - Ponte Preta x Mirassol Campeonato Paulista Onde assistir: SporTV, Premiere
21h30 - Lanús x Grêmio Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
21h30 - Newell's Old Boys x Libertad Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
21h30 - La Equidad x Aragua Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
21h30 - Palestino x Atlético-GOCopa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
22h - Palmeiras x Inter de Limeira Campeonato Paulista Onde assistir: Premiere
22h15 - Ferroviária x Santo André Campeonato Paulista Onde assistir: Premiere