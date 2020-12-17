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Libertadores, Sul-Americana, Premier League e muito mais; Veja onde assistir aos jogos de quinta

Quinta-feira decisiva na Libertadores e Sul-Americana, além de clássico no Campeonato Italiano e rodada na Premier League; Confira os principais confrontos...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2020 às 03:00

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 03:00

Crédito: Quinta-feira com promessa de grandes jogos - Divulgação/Conmebol Libertadores
A quinta-feira promete ser animada para os amantes de bom futebol, com grandes jogos rolando durante todo o dia ao redor do mundo. A bola começa a rolar cedo no Italiano. Às 16h45, a Roma tem o clássico contra o Torino, em casa, buscando encostar no líder Milan. A partidas terá a transmissão do 'EI Plus' e da 'TNT'.
As competições na América do Sul também prometem agitar a quinta-feira. Pela Sul-Americana, o Independiente recebe o Lanús, às 19h15, decidindo a vaga para a semifinal. Na Libertadores, depois de vencer o primeiro encontro por 2 a 0, o River Plate visita o Nacional-URU, no estádio Parque Central, às 21h30, pelas quartas de final. As partidas terão a transmissão da Conmebol TV. Confira onde assistir aos principais jogos de quinta-feira.
Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
SUL-AMERICANAIndependiente x Lanús - 19h15 Transmissão: Conmebol TV
LIBERTADORESNacional x River Plate - 21h30Transmissão: Conmebol TV
INGLÊSSheffield Utd x Manchester United - 17h Transmissão: ESPN Brasil
Aston Villa x Burnley - 15hTransmissão: ESPN Brasil
ITALIANO ​Roma x Torino - 16h45Transmissão: EI Plus e TNT
SÉRIE BFigueirense x América-MG - 19h15Transmissão: Premiere e SporTV
CRB x Paraná - 21h30Transmissão: Premiere e SporTV

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