Libertadores, Sul-Americana, Premier League e muito mais; Veja onde assistir aos jogos de quinta

Crédito: Quinta-feira com promessa de grandes jogos - Divulgação/Conmebol Libertadores

A quinta-feira promete ser animada para os amantes de bom futebol, com grandes jogos rolando durante todo o dia ao redor do mundo. A bola começa a rolar cedo no Italiano. Às 16h45, a Roma tem o clássico contra o Torino, em casa, buscando encostar no líder Milan. A partidas terá a transmissão do 'EI Plus' e da 'TNT'.

As competições na América do Sul também prometem agitar a quinta-feira. Pela Sul-Americana, o Independiente recebe o Lanús, às 19h15, decidindo a vaga para a semifinal. Na Libertadores, depois de vencer o primeiro encontro por 2 a 0, o River Plate visita o Nacional-URU, no estádio Parque Central, às 21h30, pelas quartas de final. As partidas terão a transmissão da Conmebol TV. Confira onde assistir aos principais jogos de quinta-feira.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

SUL-AMERICANAIndependiente x Lanús - 19h15 Transmissão: Conmebol TV

LIBERTADORESNacional x River Plate - 21h30Transmissão: Conmebol TV

INGLÊSSheffield Utd x Manchester United - 17h Transmissão: ESPN Brasil

Aston Villa x Burnley - 15hTransmissão: ESPN Brasil

ITALIANO ​Roma x Torino - 16h45Transmissão: EI Plus e TNT

SÉRIE BFigueirense x América-MG - 19h15Transmissão: Premiere e SporTV