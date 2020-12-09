Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol

Libertadores, Sul-Americana e Brasileiro: veja onde assistir aos jogos

O meio da semana vai ser agitado. Botafogo entra em campo contra o São Paulo, pelo Brasileirão, nesta quarta-feira (09). Já Grêmio e Santos se enfrentam na Liberta

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 06:04

Botafogo empata com o Ceará. Os gols foram marcados por Honda e Matheus Babi
Na zona de rebaixamento, Botafogo precisa desesperadamente da vitória Crédito: Vítor Silva/ BFR
Este meio de semana vai ser agitado para alguns clubes. Teremos times em ação na Libertadores, na Sul-Americana e  no Campeonato Brasileiro. Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder. 
  • Jogos desta quarta-feira (09)   

  • Bahia x Defensa y Justicia (Sul-Americana)
    Horário:     19h15 
    Onde assistir: Conmebol TV (pay-per-view)

  • Grêmio x Santos (Libertadores)
    Horário: 19h15 
    Onde assistir: Fox Sports

  • Boca Juniors x Internacional (Libertadores)
    Horário: 21h30
    Onde assistir: Conmebol TV (pay-per-view)  

  • São Paulo x Botafogo (Brasileirão)
    Horário: 21h30
    Onde assistir: TV Gazeta e Premiere

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados