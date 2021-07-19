Libertadores, Flamengo, clássico e Copa do Brasil: São Paulo tem jogos decisivos pela frente

Crédito: Fellipe Lucena / saopaulofc

O São Paulo, que vive pressão pelo mau momento na temporada, terá duelos decisivos pela frente em três competições diferentes: Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E o momento do time, que perdeu para o Fortaleza por 1 a 0 no Morumbi, requer uma recuperação rápida.

São Paulo joga a vida na Libertadores contra o Racing: veja os jogos da equipe na Argentina neste século

A equipe do técnico Hernán Crespo agora se prepara para enfrentar o Racing-ARG, nesta terça-feira, em Avellaneda, pelo jogo de volta das oitavas de final da Taça Libertadores. Como o jogo de ida terminou em 1 a 1, o Tricolor precisa marcar gols na Argentina para se classificar.

VEJA A TABELA DA LIBERTADORES E SIMULE OS RESULTADOS Logo depois da decisão pelo torneio continental, o São Paulo enfrenta o Flamengo, no domingo (25), às 16h, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta partida, o retrospecto do Tricolor pode ajudar, já que não perde do clube carioca desde 2017.

Após esse duelo, o São Paulo voltará suas atenções para a Copa do Brasil, onde terá mais um duelo carioca pela frente: o Vasco, na próxima quarta-feira (28), às 21h30, no Morumbi, pelas oitavas de final da competição. Até aqui, Tricolor e Cruzmaltino se enfrentaram em três edições da competição: 1998, 2002 e 2015. Foram seis partidas, sendo duas vitórias para cada lado e dois empates, com o São Paulo se classificando duas vezes. A sequência dura continua contra o Palmeiras, no próximo sábado (31), às 19h, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Será o reencontro das equipes após a final do Campeonato paulista, onde o São Paulo saiu vencedor e quebrou o jejum de nove anos sem títulos.

Para terminar, os comandados de Hernán Crespo têm o jogo da volta das oitavas da Copa do Brasil contra o Vasco, já no dia quatro de agosto, às 21h30, no Rio de Janeiro.

Sequência complicada, mas que pode levar o São Paulo para os tempos de tranquilidade se os resultados vierem. Resta saber como será o desempenho da equipe, que precisa reagir para dias melhores.

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