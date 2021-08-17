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Libertadores e Sul-Americana de 2022 terão finais em outubro por conta da Copa do Mundo do Qatar

Torneio de seleções da Fifa será disputado pela primeira vez no fim do ano em virtude do clima no país asiático. Final da Libertadores será no Equador e Sul-Americana no Brasil...
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Publicado em 

17 ago 2021 às 12:39

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 12:39

Crédito: NATHALIA AGUILAR/POOL/AFP
A Conmebol anunciou nesta terça-feira o calendário de competições para o ano de 2022. E em virtude da Copa do Mundo, que acontecerá no Qatar entre novembro e dezembro, as finais de Libertadores e Sul-Americana serão realizadas em outubro do próximo ano.
Ainda segundo o calendário da Conmebol, a Libertadores 2022 começará no dia 9 de fevereiro, com o jogo de ida da primeira fase eliminatória da competição, e a volta no dia 16 do mesmo mês. A Sul-Americana terá início no dia 9 de março, também na fase prévia ao chaveamento por grupos.
+ Veja quem poderá assinar pré-contrato na Europa na próxima janela
VEJA AS DATAS DA LIBERTADORES E COPA SUL-AMERICANA 2022*
Libertadores1ª fase eliminatória: 9 de fevereiro (ida) e 16 de fevereiro (volta);2ª fase eliminatória: 23 de fevereiro (ida) e 2 de março (volta);3ª fase eliminatória: 9 de março (ida) e 16 de março (volta);Sorteio dos grupos: 23 de março;Fase de grupos: 6, 13 e 27 de abril e 4, 18 e 25 de maio;Sorteio do mata-mata: 1º de junho;Oitavas de final: 29 de junho (ida) e 6 de julho (volta);Quartas de final: 3 de agosto (ida) e 10 de agosto (volta);Semifinais: 31 de agosto (ida) e 7 de setembro (volta);Final: 29 de outubro.
Sul-Americana​1ª fase eliminatória: 9 de março (ida) e 16 de março (volta);Sorteio dos grupos: 23 de março;Fase de grupos: 6, 13 e 27 de abril e 4, 18 e 25 de maio;Sorteio do mata-mata: 1º de junho;Oitavas de final: 29 de junho (ida) e 6 de julho (volta);Quartas de final: 3 de agosto (ida) e 10 de agosto (volta);Semifinais: 31 de agosto (ida) e 7 de setembro (volta);Final: 1º de outubro.
* A Conmebol informou que as datas estão sujeitas a alteração.

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