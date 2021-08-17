Libertadores e Sul-Americana de 2022 terão finais em outubro por conta da Copa do Mundo do Qatar

Crédito: NATHALIA AGUILAR/POOL/AFP

A Conmebol anunciou nesta terça-feira o calendário de competições para o ano de 2022. E em virtude da Copa do Mundo, que acontecerá no Qatar entre novembro e dezembro, as finais de Libertadores e Sul-Americana serão realizadas em outubro do próximo ano.

Ainda segundo o calendário da Conmebol, a Libertadores 2022 começará no dia 9 de fevereiro, com o jogo de ida da primeira fase eliminatória da competição, e a volta no dia 16 do mesmo mês. A Sul-Americana terá início no dia 9 de março, também na fase prévia ao chaveamento por grupos.

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VEJA AS DATAS DA LIBERTADORES E COPA SUL-AMERICANA 2022*

Libertadores1ª fase eliminatória: 9 de fevereiro (ida) e 16 de fevereiro (volta);2ª fase eliminatória: 23 de fevereiro (ida) e 2 de março (volta);3ª fase eliminatória: 9 de março (ida) e 16 de março (volta);Sorteio dos grupos: 23 de março;Fase de grupos: 6, 13 e 27 de abril e 4, 18 e 25 de maio;Sorteio do mata-mata: 1º de junho;Oitavas de final: 29 de junho (ida) e 6 de julho (volta);Quartas de final: 3 de agosto (ida) e 10 de agosto (volta);Semifinais: 31 de agosto (ida) e 7 de setembro (volta);Final: 29 de outubro.

Sul-Americana​1ª fase eliminatória: 9 de março (ida) e 16 de março (volta);Sorteio dos grupos: 23 de março;Fase de grupos: 6, 13 e 27 de abril e 4, 18 e 25 de maio;Sorteio do mata-mata: 1º de junho;Oitavas de final: 29 de junho (ida) e 6 de julho (volta);Quartas de final: 3 de agosto (ida) e 10 de agosto (volta);Semifinais: 31 de agosto (ida) e 7 de setembro (volta);Final: 1º de outubro.