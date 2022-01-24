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Libertadores e Copa Sul-Americana permitirão cinco substituições

De acordo com a Conmebol, a permissão para que cada equipe faça cinco mudanças por partida se dá em função da situação atual da pandemia da Covid-19...
LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2022 às 13:59

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 13:59

A Libertadores e a Copa Sul-Americana irão permitir cinco substituições por equipe em uma partida de forma temporária. De acordo com a Conmebol, a mudança na regra, que permitia apenas três alterações por time, se dá em função da atual situação da pandemia da Covid-19.Além disso, uma sexta substituição será permitida em caso de prorrogação na grande decisão da Libertadores, que irá acontecer em Guayaquil, no Equador, e na da Copa Sul-Americana. A Conmebol segue o regulamento aprovado pela International Football Association Board (IFAB).
> Veja a tabela da Libertadores
Com isso, o torneio pode sofrer uma nova alteração no decorrer da competição e voltar a adotar o critério de três substituições por equipe caso o número de contágios devido a pandemia da Covid-19 reduza significativamente ao longo dos próximos meses.
A Libertadores se inicia no próximo dia oito de fevereiro com o confronto entre o Montevideo City contra o Barceona-EQU. Já o sorteio da fase de grupos deve acontecer somente no mês de março, enquanto a final está marcada para outubro devido a Copa do Mundo em novembro.
Crédito: Libertadorespermitirácincosubstituçõesporequipeacadapartida(DIVULGAÇÃO/CONMEBOL

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