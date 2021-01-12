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Libertadores e Brasileirão: veja onde assistir aos jogos do meio de semana

Palmeiras e Santos jogam contra os argentinos River Plate e Boca Juniors, respectivamente,  a partir desta terça-feira (12) por vaga na final da Libertadores. Já o Fluminense encara o Corinthians, na quarta, em partida atrasada da 29ª rodada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2021 às 12:12

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 12:12

O Palmeiras trucidou o River Plate por 3 a 0 no jogo de ida, na Argentina e pode perder por dois gols de diferença que irá à final da Libertadores
O Palmeiras trucidou o River Plate por 3 a 0 no jogo de ida, na Argentina e pode perder por dois gols de diferença que irá à final da Libertadores Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Na semana passada foi a ida, nesta é a vez da volta. Após uma exibição espetacular na Argentina, quando venceu o River Plate por 3 a 0, na última terça-feira pelo primeiro jogo da semifinal da Libertadores, o Palmeiras volta a campo nesta noite (12) com a missão de apenas não ser derrotado por mais de dois gols de diferença para avançar à final da competição.

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Na quarta-feira (13) é a vez do Santos receber o Boca Juniors, na Vila Belmiro, para definir a segunda vaga na grande decisão, marcada para o dia 30 deste mês, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O desafio do peixe é mais complicado do que o do Alviverde, visto que na ida o empate sem gols deixou confronto completamente em aberto. Quem vencer, passa, porém uma nova igualdade em 0 a 0 leva a disputa para as penalidades máximas. Já um empate com gols, dá a vaga aos hermanos.
Mas nem só de Libertadores vive o futebol brasileiro. A quarta-feira também reserva um joguinho válido pela 29ª do Campeonato Brasileiro. Em São Paulo, o Corinthians recebe o Fluminense e ambos os times buscam se aproximar do sonhado G-6, que garante vaga na fase preliminar da maior competição de futebol do continente. Esta partida tem transmissão pela TV Gazeta. Confira abaixo os horários de cada um destes jogos.
  • LIBERTADORES

  • Terça-feira (12)

  • Palmeiras x River Plate
    Horário: 21h30
    Onde assistir: Fox Sports

  • Quarta-feira (13)

  • Santos x Boca Juniors
    Horário: 19h15
    Onde assistir: Fox Sports

  • BRASILEIRÃO

  • Corinthians x Fluminense
    Horário: 21h30
    Onde assistir: TV Gazeta e Premiere

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