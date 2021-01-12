Libertadores e Brasileirão: veja onde assistir aos jogos do meio de semana

O Palmeiras trucidou o River Plate por 3 a 0 no jogo de ida, na Argentina e pode perder por dois gols de diferença que irá à final da Libertadores Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Na semana passada foi a ida, nesta é a vez da volta. Após uma exibição espetacular na Argentina, quando venceu o River Plate por 3 a 0, na última terça-feira pelo primeiro jogo da semifinal da Libertadores, o Palmeiras volta a campo nesta noite (12) com a missão de apenas não ser derrotado por mais de dois gols de diferença para avançar à final da competição.

Na quarta-feira (13) é a vez do Santos receber o Boca Juniors, na Vila Belmiro, para definir a segunda vaga na grande decisão, marcada para o dia 30 deste mês, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O desafio do peixe é mais complicado do que o do Alviverde, visto que na ida o empate sem gols deixou confronto completamente em aberto. Quem vencer, passa, porém uma nova igualdade em 0 a 0 leva a disputa para as penalidades máximas. Já um empate com gols, dá a vaga aos hermanos.

Mas nem só de Libertadores vive o futebol brasileiro. A quarta-feira também reserva um joguinho válido pela 29ª do Campeonato Brasileiro. Em São Paulo, o Corinthians recebe o Fluminense e ambos os times buscam se aproximar do sonhado G-6, que garante vaga na fase preliminar da maior competição de futebol do continente. Esta partida tem transmissão pela TV Gazeta. Confira abaixo os horários de cada um destes jogos.