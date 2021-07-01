Libertadores, Copa do Brasil e melhora no Brasileirão: julho do São Paulo será decisivo

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo começa o mês de julho sob pressão devido aos maus resultados da equipe no início do Campeonato Brasileiro. E os próximos 30 dias serão decisivos para o rumo da equipe na temporada, já que o Tricolor terá duas competições a mais no calendário: Libertadores e Copa do Brasil.

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Além das duas competições de mata-mata, o São Paulo terá a missão de melhorar os números no Brasileiro e sair da zona de rebaixamento da competição nacional. Até aqui, em oito jogos, foram cinco empates e três derrotas, sem nenhuma vitória no torneio.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos O Tricolor terá seis partidas pelo Campeonato Brasileiro em julho: Red Bull Bragantino (casa), Internacional (fora), Bahia (casa), Fortaleza (casa), Flamengo (fora) e Palmeiras (casa). Se pegarmos a classificação de agora, Bragantino, Bahia, Fortaleza e Palmeiras estão na parte de cima da tabela.

Já no meio do mês, o São Paulo começa as oitavas de final da Taça Libertadores, contra o Racing-ARG, que já foi adversário do clube na fase de grupos. No dia 13, o Tricolor joga contra os argentinos em casa e depois, no dia 20, decide a classificação na Argentina. A Copa do Brasil também volta para o São Paulo em julho. Diante do Vasco, o Tricolor tentará a vaga para as quartas de final e a continuação para o título inédito na história do clube. Apenas o jogo de ida será em julho, na última semana do mês. A volta está marcada para a primeira semana de agosto.